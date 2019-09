ATP Primeiro E800Pi e.MMC baseado em SLC exclusivamente industrial com Resistência Premium de 60K P/E Ciclos para Aplicações de Alta Confiabilidade

TAIPEI, Taiwan, Sept. 16, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A ATP Electronics, principal fabricante de soluções de memória e armazenamento exclusivamente industriais, está lançando o E800Pi, seu primeiro cartão multimídia incorporado (e.MMC) baseado em flash de célula de nível único nativo (single-level cell - SLC) com uma classificação de resistência muito alta de 60K ciclos de programa/deleção (program/erase - P/E).“Os dispositivos de armazenamento incorporados operam em ambientes desafiadores, geralmente são colocados dentro de espaços muito limitados e têm uma expectativa de funcionalidade confiável durante longos períodos. A ATP aborda as necessidades de alta confiabilidade de aplicações industriais com o seu e.MMC mais recente, o E800Pi, com flash SLC nativo dentro de sua forma compacta para fornecer resistência ultra-alta e desempenho confiável para os requisitos industriais mais rígidos”, disse Marco Mezger, Vice-Presidente ATP de Marketing Global. Ele acrescentou: “SLC é amplamente reconhecido como ideal para aplicações que exigem alta confiabilidade devido à sua resistência inigualável, menor perturbação de leitura e maior capacidade de retenção de dados. Com o E800Pi e.MMC baseado em SLC da ATP, nossos clientes podem ter certeza de obter um custo total de propriedade (total cost of ownership - TCO) ideal”.Além da sua resistência superior, o E800Pi e.MMC baseado em SLC oferece forte resistência contra temperaturas altas e cruzadas com sua capacidade de operar em configurações extremamente quentes ou frias de -40 °C a 85 °C (classificação de temperatura industrial). Ele é projetado de acordo com o padrão JEDEC e.MMC v4.41 com suporte para recursos aprimorados, como Relatório de Saúde, Atualização de Firmware de Campo (Field Firmware Update - FFU) e Operação de Inicialização Rápida. O S.M.A.R.T. (Tecnologia de Auto monitoramento, Análise e Relatórios - Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) monitora vários parâmetros de resistência e confiabilidade, indicando atividades que estão fora da faixa normal para ajudar a prever falha de armazenamento e gerar ação preventiva.ATP e.MMC emprega Advanced Global Wear Leveling para maximizar a vida útil do flash, tecnologia de arquitetura Page Mode FW para melhorar o desempenho Aleatório, Atualização Dinâmica de Dados e AutoRefresh para sustentar a integridade dos dados em áreas raramente acessadas e de somente leitura, e a tecnologia Early Retirement para evitar a perda de dados de blocos fracos. O mecanismo de backup de firmware Sudden Power-Off Recovery (SPOR) garante uma operação confiável e protege os dados durante as flutuações de tensão da fonte de alimentação e perdas de energia. Verificado por testes de ciclagem de energia e desligamento aleatório em aplicações de gravação desenvolvidos pela ATP, o SPOR protege efetivamente os dados que foram gravados no e.MMC antes da perda de energia.Disponível em capacidades de 1GB a 2GB, o E800Pi e.MMC baseado em SLC é ideal para uso em inicialização e outras aplicações de sistemas integrados de alta confiabilidade.Para perguntas, entre em contato com as vendas regionais ou distribuidores da ATP, ou envie e-mail paraInfo@atpinc.com. Contato com a Mídia: Kelly Lin (Kellylin@tw.atpinc.com)Siga a ATP Electronics no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atp-electronics Para mais informações sobre o produto, visite: http://bit.ly/32wsy97Sobre a ATP A ATP Electronics é fornecedor líder de produtos flash NAND e módulos DRAM “Industrial Only” de alta performance, alta qualidade e alta resistência. Com mais de 25 anos de experiência em fabricação, a ATP garante que todos os seus produtos sejam projetados e construídos para realizar tarefas essenciais em aplicações de computação industrial/automação, telecomunicações, médicas, automotivas e corporativas, onde altos níveis de proficiência técnica, qualidade de fabricação e amplas faixas de temperatura operacional são necessários. A ATP é parceira certificada Eco/Verde de OEMs de nível um e todos os produtos ATP são totalmente compatíveis com RoHS e RoHS da China. Verdadeira fabricante, a ATP gerencia todas as etapas do processo de fabricação para garantir a qualidade e a longevidade dos produtos, oferecendo in-house design, testes e ajuste de componente ao nível do produto. O suporte da cadeia de suprimentos da ATP inclui BOMs controlados/fixos e ciclos de vida do produto a longo prazo. Para mais informações sobre a ATP Electronics, visite www.atpinc.com ou contacte-nos em info@atpinc.com.Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/691240f4-2b71-4d88-8ee8-345088c5c949