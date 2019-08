Authentic Brands Group se estabelece na Cidade do MéxicoPR Newswire

NOVA YORK, 28 de agosto de 2019

Empresa global de desenvolvimento de marcas, marketing e entretenimento investe no território para desenvolver seus negócios no México e na América Latina

NOVA YORK, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Authentic Brands Group (ABG) anunciou hoje a abertura da ABG Mexico, aumentando sua presença em mercados internacionais importantes. Localizada no prestigioso bairro Colonia Polanco da Cidade do México, a ABG Mexico irá se dedicar a gerar oportunidades de crescimento para o portfólio da empresa em todo o México, América Central e América do Sul.

A ABG é uma empresa poderosa de desenvolvimento de marcas, marketing e entretenimento, que controla mais de 50 marcas globais, incluindo Juicy Couture, Vince Camuto, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Thalia Sodi, Shaquille O'Neal, Spyder, Volcom, Prince e a recém-adquirida Sports Illustrated.

Seu portfólio inclui ainda a marca de estilo de vida Nautica, lançada no México a mais de duas décadas e que oferece hoje coleções completas para homens, mulheres e crianças na região, com as principais coleções disponíveis em todas as lojas de departamento Liverpool e El Palacio de Hierro. Outras marcas de propriedade da ABG, incluindo a Aéropostale e a Nine West, também estabeleceram uma forte presença no México e em toda a América Latina nos últimos anos, cada uma delas com aproximadamente 350 pontos de distribuição na região.

"Estamos muito satisfeitos com a abertura da ABG Mexico, cujos serviços incrivelmente importantes desenvolvem mercados para nossas marcas", disse o fundador, presidente do conselho e presidente-executivo da ABG, Jamie Salter. "À medida que continuamos a nos expandir e conceituar nossas marcas em territórios essenciais do mundo, estamos levando nossa expertise a mercados locais, para desenvolver métodos sob medida que dão vida a cada marca para o consumo regional. Estamos ansiosos para diversificar nossa rede de parceiros de primeira linha para aproveitar as grandes oportunidades a nossa espera".

O novo escritório em posto avançado da ABG abriga uma equipe dedicada, com expertise em desenvolvimento de negócios, gestão de marcas, marketing e merchandising visual. Coincidindo com a abertura da ABG Mexico, a empresa anuncia a nomeação de Monica Nahúm para o cargo de vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios para a América Latina. Ela ocupou cargos de alto escalão na Mattel e na The Walt Disney Company e representou estúdios tais como a Fox, Sesame Street e NFL. Nahúm se especializa em desenvolvimento de marca, licenciamento, produtos de consumo e varejo. Agora ela assume o comando para impulsionar o ímpeto da ABG no México e na América Latina e estabelecer parcerias estratégicas para suas marcas no mercado.

O lançamento da ABG Mexico amplia ainda mais o empreendimento da ABG, cuja matriz tem sede de Nova York. A empresa também tem escritórios em Toronto, Xangai e Los Angeles e continuará a desenvolver sua presença global com sua expansão para a Europa em 2020.

Sobre a Authentic Brands Group A Authentic Brands Group (ABG) é uma empresa de desenvolvimento de marcas, marketing e entretenimento, que tem um portfólio de marcas globais nas áreas de mídia, entretenimento e estilo de vida. A ABG eleva e desenvolve o valor de longo prazo de mais de 50 marcas de consumo e propriedades, ao fazer parcerias com os melhores fabricantes, atacadistas e varejistas. Suas marcas têm uma presença varejista global em mais de 100.000 pontos de venda, nas áreas de produtos de luxo, especialidades, lojas de departamento, canais de nível intermediário, de massa e de e-commerce e mais de 4.930 lojas autossuficientes e lojas-em-lojas (shop-in-shops) em todo o mundo.

A ABG assumiu o compromisso de transformar marcas por oferecer produtos, conteúdo, negócios e experiências imersíveis irresistíveis. Seu portfólio gera $ 9,3 bilhões anualmente em vendas no varejo e inclui marcas tais como Marilyn Monroe®, Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Shaquille O'Neal®, Sports Illustrated®, Dr. J®, Greg Norman®, Neil Lane®, Thalia®, Nautica®, Aéropostale®, Juicy Couture®, Vince Camuto®, Herve Leger®, Judith Leiber®, Frederick's of Hollywood®, Nine West®, Frye®, Jones New York®, Hickey Freeman®, Hart Schaffner Marx®, Spyder®, Tretorn®, Tapout®, Prince®, Volcom®, Airwalk®, Vision Street Wear®, Thomasville®, Drexel® e Henredon®.

