Aviation Week Network Hospeda Webinars Interativos Gratuitos que Oferecem Insights dos Líderes do Setor sobre o COVID-19

NOVA YORK, April 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Aviation Week Network está hospedando uma série de webinars de cortesia que compartilham informações valiosas de líderes do setor e editores da Aviation Week sobre como lidar com a crise do COVID-19 e o que vem a seguir para a MRO de aviação. Os webinars são interativos, oferecendo aos participantes a oportunidade de aprender e compartilhar conhecimentos, e sob demanda, permitindo o acesso dos espectadores após a data de exibição.

Na semana de 27 de abril serão apresentados os cinco novos webinars descritos abaixo:

Avaliação dos Desafios das Retornos de Lease, terça-feira, 28 de abril, 09h EDT

Continuação da Consolidação? Quarta-feira, 29 de abril, 09h EDT

Sustentação Rápida na Era do COVID-19 - Manutenção da Colaboração, quarta-feira, 29 de abril, 14h EDT

Liquidez de MROs, quarta-feira, 30 de abril, 09h EDT

Painel de Companhia Aérea - Estratégias de Risco e Retorno ao Serviço, quinta-feira, 30 de abril, 10h30 EDT

Webinars recentes incluem Compliance de MROs Durante o COVID-19; COVID-19, Airbus e Boeing: Quão ruim vai ficar? e MRO & COVID-19: Como lidar com Aeronaves e Motores Estacionados ou Ociosos. Estes e mais podem ser acessados sob demanda aqui . Uma lista completa de webinars e palestrantes pode ser encontrada aqui .

“Os eventos da Aviation Week Network sempre oferecem as melhores oportunidades para o networking da indústria, para o aprendizado das últimas tecnologias e desenvolvimentos, com compartilhamento de conhecimento e criação de contatos”, disse Lydia Janow, Diretora Administrativa, Eventos, Aviation Week Network. “Durante esse tempo, queremos garantir que continuamos a oferecer essas oportunidades interativas e compartilhar informações relevantes para o que nossa indústria está enfrentando agora”.

SOBRE A AVIATION WEEK NETWORK

A Aviation Week Network é a maior provedora de informações e serviços multimídia para as indústrias globais de aviação, aeroespacial e de defesa, atendendo 1,7 milhão de profissionais em todo o mundo. Os profissionais da indústria contam com a Aviation Week Network para ajudá-los a entender o mercado, tomar decisões, prever tendências e se conectar com pessoas e oportunidades de negócios. Os clientes incluem os principais fabricantes e fornecedores aeroespaciais do mundo, companhias aéreas, aeroportos, operadores de aviação executiva, militares, governos e outras organizações que atendem a este mercado mundial. O portfólio da Aviation Week Network oferece jornalismo premiado, dados, inteligência e recursos analíticos, feiras e conferências de classe mundial e serviços de marketing e publicidade orientados a resultados. Nosso princípio é ajudar nossos clientes a ter sucesso.

A Aviation Week Network faz parte da Informa Markets, uma divisão da Informa PLC.

SOBRE A INFORMA MARKETS

A Informa Markets cria plataformas para as indústrias e mercados especializados negociarem, inovarem e crescerem. Nosso portfólio é composto de mais de 550 eventos B2B internacionais e marcas em mercados, incluindo Saúde e Produtos Farmacêuticos, Infraestrutura, Construção e Imóveis, Moda e Vestuário, Hospitalidade, Alimentos e Bebidas e Saúde e Nutrição, entre outros. Oferecemos aos clientes e parceiros em todo o mundo oportunidades para engajar, experimentar e fazer negócios através de exposições presenciais, conteúdo digital especializado e soluções de dados acionáveis. Como principal organizador de exposições do mundo, damos vida a uma gama diversificada de mercados especializados, abrindo oportunidades e ajudando-os a prosperar 365 dias do ano. Para mais informações, visite www.informamarkets.com.