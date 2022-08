Axenya anuncia fusão com a HealthCO e cria o mais avançado ecossistema de saúde digital da América Latina

SÃO PAULO

/PRNewswire/ -- A Axenya, healthtech líder e pioneira em cuidado terapêutico digital (DTx) na América Latina, e a HealthCO, consultoria em saúde referência em atuação baseada em ciência de dados, anunciam acordo para a fusão das empresas, o que cria o principal ecossistema de saúde digital na região latino-americana.

As duas companhias terão mais de 35 mil vidas em seu ecossistema e potencial para entregar valor em toda a jornada do Sistema de saúde. As empresas esperam mais do que dobrar o número de pessoas atendidas no próximo ano. Todos nos times de fundadores e de liderança da HealthCO e da Axenya, que somados têm mais de um século de experiência no segmento de saúde, permanecem como acionistas da empresa, que passa a operar sob a marca Axenya.

"A nova Axenya casa o que há de mais avançado em ciência de dados populacional com tratamentos digitais de ponta, clinicamente comprovados", diz Mariano García-Valiño, fundador da Axenya. "A combinação cria um ecossistema imbatível, pelo qual podemos obter os dados necessários para analisar grandes populações, identificar lacunas no tratamento e criar planos digitais perfeitamente customizados para cada pessoa, melhorando métricas clínicas e reduzindo custos em todas as etapas do processo."

A Axenya, que iniciou suas atividades em 2020, oferece softwares e hardwares que ampliam as ferramentas à disposição dos médicos, permitindo que auxiliem seus pacientes a atingir patamares mais elevados de saúde e que tornem a prática da medicina algo mais personalizado e preciso. A companhia é a primeira integrante da Digital Therapeutics Alliance na América Latina e a única healthtech na região com pesquisas clínicas publicadas em veículos científicos revisados por pares.

A HealthCO é uma das consultorias de saúde mais avançadas no uso de ciência de dados na região, com cerca de 90 clientes corporativos. Sua plataforma proprietária de análise de dados resulta em economia consistente de até 20% para sua base de clientes.

A empresa combinada se transforma numa 'one-stop-shop' para clientes corporativos que buscam maximizar qualidade e otimizar gastos em todos os aspectos dos planos de saúde que oferecem a funcionários. Ela oferece análises populacionais, monitoramento 24/7 e correções de tratamento, disponibilizando ferramentas terapêuticas digitais de última geração selecionadas individualmente, além da possibilidade de renegociar taxas dadas as economias geradas no programa de saúde. Como resultado, a Axenya vai entregar não apenas resultados clínicos sem paralelo e significativas reduções de custo, mas também níveis elevados de engajamento, experiência e satisfação do usuário.

"Agora temos uma companhia que entrega resultados como ninguém mais no mercado", diz Roberto Vianna, co-fundador da HealthCO. "Combinando software, tecnologia, machine learning e ciência de dados comportamentais, a Axenya pode otimizar a jornada da saúde de ponta a ponta, empoderando as companhias e seus empregados com informações sem viés, orientação confiável e atendimento de alto valor, além de entregar, ao mesmo tempo, redução de custos efetivas."

Além da fusão, a Axenya também recebeu uma injeção de capital, liderada pela IGAH ventures, com a participação de NXTP, Big_Bets, Alexia, do fundador da Axenya, Mariano Garcia-Valiño, e vários investidores individuais e colaboradores.

SOBRE A AXENYA

A Axenya é uma empresa de tecnologia em saúde que busca conectar a América Latina com o futuro da medicina. A partir de um ecossistema de saúde corporativa digitalmente aumentado, fornece e administra os planos de saúde mais adequados de forma digitalizada, eficiente e transparente, protegendo a saúde do colaborador, de ponta a ponta, durante toda a jornada de cuidado. Integrando software de ponta, hardware, inteligência artificial, análise intensiva de dados e ciência comportamental, a Axenya aumenta a eficiência da entrega dos serviços de saúde, expande a caixa de ferramentas das empresas e torna a medicina mais personalizada e precisa, fornecendo efetivamente um novo padrão de cuidado. A empresa entrega ao mesmo tempo excelente satisfação do paciente, resultados clínicos superiores e custos mais baixos, para aumentar a qualidade por cada real gasto pelas empresas e permitir o acesso à medicina moderna para todos os colaboradores e dependentes.

