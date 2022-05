BairesDev contratará mais de 3.000 novos membros para a sua equipe até o final de 2022

A empresa tem vagas em várias áreas, incluindo gerentes de projetos, programadores, engenheiros, recrutadores, especialistas em marketing e comunicação, entre outros



BairesDev teve uma taxa de crescimento nos últimos dois anos de 106% e 145% em 2021

SÃO FRANCISCO, May 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A BairesDev®, empresa líder em soluções tecnológicas, deve contratar mais de 3.000 funcionários para dar continuidade ao seu desenvolvimento e crescimento global, principalmente nos Estados Unidos.

A BairesDev se destaca por contratar apenas 1% dos profissionais mais qualificados. Os candidatos passam por um processo de seleção rigoroso que envolve testes técnicos, entrevistas e uma análise de perfil com a Staffing Hero™, plataforma de inteligência artificial da empresa que compara os critérios dos clientes com a competência das pessoas mais qualificadas para cada projeto.

Com uma pontuação de 4,2 de 5 na Glassdoor, a líder mundial em insights sobre empregos e empresas, a BairesDev oferece oportunidades para profissionais que buscam trabalho remoto, moderno e flexível em um dos mercados mais competitivos do mundo.

"Na BairesDev, continuamos criando oportunidades para os melhores talentos", disse Nacho De Marco, CEO e cofundador da BairesDev. "Em 2022, mantivemos nosso crescimento sustentado, com mais de 30 novos clientes por mês, em média. Com esse crescimento conseguimos dobrar nossa equipe pelo segundo ano consecutivo e oferecer a possibilidade de criar soluções tecnológicas para diferentes indústrias que estão mudando o mundo de maneira positiva."

Equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, com crescimento profissional

De acordo com um estudo da Gartner®, uma empresa de pesquisa e consultoria, quase 50% dos funcionários continuarão trabalhando remotamente após a pandemia da Covid-19. Para a BairesDev, esta realidade faz parte da sua cultura organizacional e está ligada a uma metodologia de programação flexível que incentiva um elevado número de inscrições.

A empresa tem mais de 5.000 engenheiros e profissionais de outras especialidades em mais de 30 países com acesso a uma série de benefícios e múltiplas ferramentas de treinamento.

Talento diversificado e inclusivo

Para apoiar as metas de contratação, a BairesDev também lançou um programa de indicação. O programa está disponível para a equipe da empresa e também para o público em geral. De acordo com os termos do programa de indicação atual, se o candidato indicado continuar empregado na empresa por mais de três meses, a pessoa que recomendou o candidato recebe um prêmio de 1.000 USD. Também são concedidos incentivos adicionais para promover a igualdade de gênero na indústria de tecnologia.

Entre as principais buscas profissionais estão:

Desenvolvedores de Front-End

Desenvolvedores de Back-End

Desenvolvedores de Full-Stack

QA

DevOps

Gerentes de projeto

Administrativo

Recrutadores de tecnologia

Inscreva-se aqui: https://jobs.bairesdev.com/

Sobre a BairesDev

A BairesDev é uma empresa líder em Soluções de Tecnologia Nearshore que arquiteta e projeta soluções de software escaláveis e de alto desempenho para atender a todos os tipos de desafios das empresas.

Com a sua profunda experiência tecnológica e interindustrial, a BairesDev viabilizou a transformação digital na aceleração digital. O objetivo final é criar valor duradouro ao longo de toda a jornada da transformação digital.

Com mais de 5.000 engenheiros experientes em 36 países, a BairesDev fornece serviços alinhados por fuso horário para capacitar empresas Fortune 500 e marcas líderes. Trabalhando com clientes como Google, Rolls-Royce, Johnson & Johnson, Pinterest e ViacomCBS, a empresa vem reinventando o cenário tecnológico há mais de uma década.

