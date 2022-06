BairesDev lança programa Fast Track na América Latina para contratar 1.000 profissionais de tecnologia no próximo trimestre

A BairesDev, empresa de soluções tecnológicas, implementará um programa piloto no Brasil no qual, após preencherem um formulário de 2 minutos, candidatos são relacionados às vagas abertas e entrevistados em três dias úteis

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, June 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A BairesDev®, empresa líder de soluções tecnológicas, lançou seu Programa de Contratação Fast Track , com o objetivo de impulsionar seu processo personalizadode contratação e acelerar a etapa da entrevista em até 70%, tornando o processo mais eficiente para os candidatos. Com seu próprio grupo de alocação de pessoal, projetado para encontrar o Top 1% de Talentos em Tecnologia, a BairesDev contrata atualmente mais de 200 desenvolvedores qualificados todos os meses.



“De acordo com a Statista , mais de 1.400 funcionários de tecnologia foram demitidos na América Latina desde abril de 2022, principalmente no Brasil. A BairesDev está criando 1.000 oportunidades de emprego neste campo e decidimos lançar o piloto do Programa de Contratação Fast Track no país, ciente do enorme potencial que ele oferece em termos de talentos tecnológicos qualificados, para que possamos dar continuidade ao aumento do nosso pessoal na região”, disse Ezequiel Ruiz, vice-presidente de Aquisição de Talentos da BairesDev.

“Nesta fase inicial, o Programa de Contratação Fast Track é destinado a engenheiros de software com níveis avançados de inglês. Estamos à procura de pessoas especializadas em Desenvolvimento Front-End, Desenvolvimento Back-End, DevOps, QA e Testes, Data Science e Engenharia. Estamos crescendo rápido, por isso buscamos sempre os melhores talentos da região”.

Como funciona o Programa de Contratação Fast Track

O candidato preenche um formulário de 2 minutos com suas informações e principais habilidades. Em seguida, a equipe de recrutamento da BairesDev analisa o perfil do candidato e, se houver interesse, agenda uma entrevista dentro de três dias úteis.

Este é o primeiro passo no processo de recrutamento, que mais tarde é complementado com testes online para avaliar as habilidades e outras entrevistas para avaliar as habilidades técnicas.

A BairesDev é uma empresa de tecnologia em rápido crescimento impulsionada por talento. Com mais de 5.000 funcionários e provedores de serviço distribuídos em quase 600 cidades em todo o mundo, a empresa promove a diversidade e a igualdade de gênero, oferecendo oportunidades iguais para as pessoas mais talentosas, onde quer que estejam.

Até o final de 2022, mais de 3.000 pessoas entrarão para a BairesDev, que deve ter uma taxa de crescimento de 110% em comparação com 2021.

Informações de Contato:

[email protected]