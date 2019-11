Banco Central do Brasil (BCB) aprova primeiro banco no exterior da XCMGBanco XCMG S.A. torna-se o primeiro banco empresarial com investimento chinês no BrasilPR Newswire

POUSO ALEGRE, Brasil, 18 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Banco XCMG S.A., primeiro banco de propriedade integral da XCMG (SHE:000425), está se preparando para iniciar operações em seis meses em Pouso Alegre, após aprovação do Banco Central do Brasil (BCB). O Banco XCMG S.A. é o primeiro banco no exterior do setor de produção chinês e o primeiro banco estrangeiro participante a receber aprovação direta do Banco Central do Brasil.

O Banco XCMG S.A. vai apoiar as vendas da XCMG no mercado brasileiro e oferecer produtos e serviços financeiros auxiliando, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da rede de distribuição da XCMG. Os serviços financeiros primários do banco se concentrarão em proporcionar crédito ao consumidor, leasing e serviços financeiros para a série FINAME da XCMG.

O novo marco determina o início da integração de indústria e finanças no Brasil e o grande avanço de ativos chineses no setor de serviços financeiros da América do Sul.

"A aprovação do XCMG S.A. pelo BCB vai permitir que a XCMG explore um novo modelo de vendas centrado no cliente para ampliar a expansão de mercado. A aprovação marca a transição da XCMG de uma fabricante de equipamentos de produção convencional a uma prestadora de serviços de produção de equipamentos, finanças, negócios e P& integrada, com foco global", declarou Wang Yansong, VP da XCMG e presidente da XCMG no Brasil.

Como o primeiro banco no exterior no setor de produção chinês e o primeiro banco corporativo de um empreendimento com investimento chinês nas Américas, o banco vai melhorar gradativamente o Índice de Adequação de Capital (CAR, na sigla em inglês) e buscará estender serviços financeiros a empresas no Parque Industrial de Pouso da XCMG e outras empresas chinesas em operação no Brasil.

A XCMG tem atuado no mercado brasileiro desde 2004. Segundo o Observatório da Complexidade Econômica (OEC, na sigla em inglês), a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil em 2009, com importações e exportações totalizando US$ 75 bilhões em 2017. Para melhor facilitar o crescimento econômico do Brasil, a XCMG abriu o Parque Industrial de Pouso em 2014, que atualmente atende 123 centros de revenda, manutenção e peças de reposição no Brasil e em toda a região da América do Sul.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional de fabricação de maquinaria pesada com uma história de 76 anos. A empresa atualmente ocupa o sexto lugar na indústria mundial de máquinas para construção. A empresa exporta para mais de 183 países e regiões em todo o mundo.

