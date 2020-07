Banco XCMG S.A., o primeiro banco da indústria manufatureira chinesa no exterior, agora aberto no Brasil

Brasil

China

Brasil

POUSO ALEGRE,, 7 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- O Banco XCMG S.A.(SHE:000425), o primeiro banco de inteira propriedade da XCMG no exterior, foi oficialmente aberto em Pouso Alegre, em 1 de julho. É o primeiro banco no exterior da indústria manufatureira chinesa e o primeiro investimento de banco empresarial dano

Juntos, Wang Yansong, vice-presidente da XCMG e presidente da XCMG Brazil, e Gu Shiying, presidente do Banco XCMG S.A., inauguraram o banco numa cerimônia online de inauguração.

O Banco XCMG S.A. atualmente detém licenças para leasing financeiro, serviços de crédito e atividades bancárias de investimentos, oferecendo serviços, entre eles, empréstimos de capital de giro, crédito ao consumidor, leasing financeiro, empréstimos e investimentos interbancos.

O banco vai atuar como uma plataforma financeira compartilhada para o Parque Industrial Pouso da XCMG no Brasil, uma zona comercial e econômica no exterior do nível de província, da Província de Jiangsu, e, através da redução da imparidade de moeda no financiamento de vendas, assim como prevenção e controle de riscos, apoiar o desenvolvimento crescimento estável de empresas de máquinas de construção no Brasil e na América do Sul.

"O banco vai permitir que empresas do Parque Industrial Pouso da XCMG construam potenciais de concorrência na indústria e ajudá-las a alcançar lucros e reduzir riscos de responsabilidade financeira, atraindo mais empresas para que entrem no parque, oferecendo suporte para desenvolvimento saudável", disse Gu Shiying. "Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do parque industrial vai expandir ainda mais o escopo de negócios do Banco XCMG S.A., para provisão de serviços para toda a sociedade".

O Banco XCMG S.A. e os bancos locais vão ativamente complementar-se, trazendo vitalidade fresca ao existente sistema bancário com suas vantagens e recursos, e promovendo o desenvolvimento conjunto de instituições financeiras cooperativas – com um foco no financiamento da infraestrutura do Brasil.

Joao Renno, diretor de grandes contas corporativas do Banco Safra, observou que o banco vai atender tanto a empresas chinesas como brasileiras e atuar como a ponte para futuras cooperações comerciais, fazendo maiores contribuições para a promoção do desenvolvimento econômico e comercial da China e do Brasil, bem como apoiando a recuperação e crescimento da economia brasileira.

A XCMG atua no mercado brasileiro desde 2004 e em 2012 investiu US$ 500 milhões na fundação de uma subsidiária inteiramente própria – a XCMG Brazil Manufacturing Co. Ltd. Ela atualmente detém a maior participação de mercado de motoniveladoras, rolo compactador e guindaste, este último chegando agora a 90%.

Para mais informações, visite: www.xcmg.com, ou as páginas da XCMG no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1201147/Banco_XCMG.jpg

FONTE XCMG