BAND Royalty muda cenário da NFT

NEW YORK, June 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire divulgou hoje que foi incluída em um editorial publicado pela NetworkNewsWire ("NNW"), uma das mais de 50 marcas de confiança da InvestorBrandNetwork (“IBN”), uma empresa editora de notícias financeiras multifacetada para entidades privadas e públicas.

Para ver a publicação completa, “NFTs Flipping the Script, Bringing Value Back to Music Artists” visite: https://nnw.fm/dvON4

Os investidores de varejo atualmente só podem se expor à indústria da música comprando ações de uma gravadora de música pública, investindo em fundos que compram/vendem royalties de música, ou através de sites que leiloam direitos de royalties, muitas vezes bem na faixa de seis dígitos. No que muitos percebem como uma oportunidade privilegiada, a BAND Royalty está mudando o cenário, possibilitando que os investidores de varejo tenham acesso à compra de NFTs. Após uma venda privada de NFTs de música que gerou quase US$ 1 milhão, A BAND lançou sua própria plataforma de vendas de NFTs no seu site, criando a primeira plataforma NFT de música somente este mês. A empresa abriu acesso à primeira série de 3.000 NFTs da BAND na sua plataforma, escalonando o lançamento com base na raridade. O plano da empresa é limitar o número de NFTs, como em outros projetos populares de NFTs, como CryptoPunks e Hashmasks, que alcançaram milhões de dólares com vendas no mercado secundário. A intenção a longo prazo é emitir no máximo 12.000 NFTs da BAND em quatro séries diferentes nos próximos 18 meses.

A BAND Royalty permite que os amantes e os fãs da música levem seu prazer musical para o próximo nível, oferecendo NFTs da BAND protegidas por blockchain que permitem que seus proprietários ganhem cripto de algumas das músicas mais populares do mundo. Esta oportunidade única permite que os indivíduos compartilhem fluxos de renda cada vez que uma música no catálogo de música da BAND é executada. O nome BAND é derivado das iniciais de seus cofundadores, especialistas em blockchain Barnaby Andersun (BA) + Noble Drakoln (ND).

Para mais informação sobre a empresa, visite https://BandRoyalty.com

NOTA PARA OS INVESTIDORES: Notícias e atualizações recentes sobre a BAND estão disponíveis na redação da empresa em https://ibn.fm/BAND

