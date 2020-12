Bangkok Smile Dental Clinic SUKHUMVIT 5 obtém certificação de conformidade COVID-19 do GHA para turismo médico

WEST PALM BEACH

Bangkok

, Flórida, 9 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Bangkok Smile Dental Clinic SUKHUMVIT 5 ( https://www.bangkoksmiledental.com/ ), uma renomada clínica odontológica em, na Tailândia, recebeu a certificação de conformidade com as diretrizes em relação à COVID 19 para programas de turismo médico do Global Healthcare Accreditation

O programa para serviços de turismo médico do Global Healthcare Accreditation (GHA) publicou as diretrizes para a COVID19 no início deste ano no intuito de ajudar as organizações nos setores de turismo médico e de saúde que buscam mitigar o risco de infecção por coronavírus em pacientes e seus acompanhantes em viagens nacionais e internacionais. As diretrizes são únicas por enfocarem todo o processo de cuidados, incluindo interações com a organização de saúde, hotel e transporte terrestre.

De acordo com o Dr. Sermsakul Wongtiraporn, proprietário e CEO da Bangkok Smile Dental Clinic, "A Bangkok Smile Dental Clinic não é apenas um centro odontológico líder na Tailândia e região, mas também é parceira exclusiva do MALO DENTAL, que é o maior grupo de clínicas odontológicas do mundo. Sob a orientação do Dr. Paulo Malo, recebemos pacientes para tratamentos odontológicos de todo o mundo há mais de 18 anos. Nossa decisão de obter a certificação do GHA de conformidade com as diretrizes em relação à COVID-19 foi estratégica para mostrar aos nossos pacientes que eles podem confiar no nosso trabalho e que temos protocolos específicos em vigor para mitigar os riscos da COVID-19 para pacientes em viagem. O processo de certificação foi muito valioso para o nossa equipe, pois nos ajudou a identificar vulnerabilidades e riscos não apenas em nossa clínica, mas também durante a viagem, o transporte e a acomodação do paciente."

A certificação de conformidade para hospitais e centros ambulatoriais é uma certificação de três anos com revisões anuais, que mostra aos viajantes por motivos médicos, encaminhadores e outros financiadores que a organização implementou as recomendações das diretrizes como uma estratégia proativa de mitigação de risco para garantir a segurança e o bem-estar do paciente durante e após a COVID-19. Integrado ao processo de certificação há um treinamento on-line para a equipe se familiarizar com as diretrizes e o processo de certificação.

De acordo com Karen Timmons, CEO do Global Healthcare Accreditation (GHA), "A certificação de conformidade COVID-19 ajuda a aumentar a confiança do paciente em uma organização, demonstrando que o programa de turismo médico implementou protocolos, práticas e procedimentos operacionais que foram submetidos a uma revisão externa e que reflete as melhores práticas internacionais destinadas a manter a segurança dos pacientes em viagem. Parabenizamos a Bangkok Smile Dental Clinic SUKHUMVIT 5 por obter a certificação de conformidade do GHA e por seu forte enfoque na segurança e na experiência do paciente."

As diretrizes do programa COVID19 para serviços de turismo médico do Global Healthcare Accreditation (GHA) são gratuitas e a certificação de conformidade é um processo realizado virtualmente e em um período de tempo relativamente curto.

Sobre o GHA

Fundado em 2016, o Global Healthcare Accreditation for Medical Travel Services é o único órgão de credenciamento focado exclusivamente em serviços de turismo médico. Os padrões internacionais e as normas profissionais do GHA para Turismo Médico foram desenvolvidos em consulta com os principais especialistas globais do setor, incluindo provedores, seguradoras e empregadores comprometidos em estabelecer as melhores práticas em turismo médico e turismo de saúde, que apoiam os provedores de saúde na validação da qualidade e experiência do paciente, aumentando a visibilidade e implementando um modelo de negócios sustentável para provedores ao longo de todo o continuum de assistência médica em viagens. O GHA recebeu o credenciamento International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (IEEA) da ISQua em 2019.

Acesse: https://globalhealthcareaccreditation.com/

Sobre a B angkok Smile Dental Clinic (SUKHUMVIT 5)

Fundada em 2003 pelo Dr. Sermsakul Wongtiraporn, a BSDC era uma pequena clínica odontológica na área de Ploenchit, em Bangkok, próxima à antiga embaixada do Reino Unido. Hoje, a BSDC se tornou um centro odontológico internacional líder na Tailândia com 8 filiais e aproximadamente 70 especialistas em odontologia, além de fazer parte da rede internacional do Dr. Paulo Malo com presença em 62 cidades e 21 países ao redor do mundo. A empresa construiu seus próprios laboratórios odontológicos ISO-9001 e oferece a seus pacientes a mais recente tecnologia odontológica, como imagens em 3-D geradas por raio-x de feixe cônico (3-D Cone Beam), lasers odontológicos, coroas cerâmicas CEREC-Chairside, scanners ITero-Dental, entre outros. A mais recente adição ao grupo BSDC é a filial Sukhumvit 5 da Bangkok Smile Dental Clinic, que está localizada dentro do edifício Med Asia Healthcare Complex ao longo de Soi 5 Sukhumvit na área de Nana, o centro de diversão e entretenimento no coração de Bangkok.

Acesse: https://www.bangkoksmiledental.com/

FONTE Global Healthcare Accreditation