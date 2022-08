BEC Technologies anuncia expansão internacional na América Latina

RICHARDSON, Texas, 2 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A BEC Technologies Inc., desenvolvedora líder e fabricante de soluções de conectividade de rede de banda larga sem fio 4G LTE e 5G, expandiu seus negócios para a América Latina. A BEC se concentrará inicialmente nos países do México, Chile, Peru, Argentina, Costa Rica e Colômbia. Essa expansão faz parte do plano estratégico da BEC para aprimorar seus recursos globais de atender clientes e parceiros em todos os principais mercados do mundo.

A BEC tem uma enorme presença de mercado nas Américas como fornecedora líder de soluções 4G LTE e 5G e está bem posicionada para ajudar provedores de serviços de comunicação e integradores de soluções a capitalizar a crescente demanda por conectividade de rede sem fio. Nossas soluções premiadas, como a série MX-Connect®, são utilizadas atualmente em grandes varejistas, empresas da Fortune 500, empresas de energia e grandes provedores de serviços de telecomunicações de nível 1.

Temos experiência no projeto de soluções para vários setores, incluindo empresas, varejo, educação, saúde, indústria, transporte, energia e cidade inteligente. O portfólio de produtos oferece a flexibilidade de selecionar a solução mais adequada para cada projeto. Nossos modems, gateways, roteadores e plataformas externas robustas permitem o suporte a aplicações que vão desde conectividade primária a redes privadas, acesso sem fio fixo, IoT/M2M e comunicação de missão crítica, entre outras. Os clientes podem confiar que nossas soluções oferecem conectividade de alto desempenho, confiável e segura sempre que e onde precisarem.

Todas as soluções se conectam perfeitamente ao BECentral®, nosso sistema de gerenciamento baseado em nuvem líder do setor. Como resultado, os clientes se beneficiarão do provisionamento de toque zero, painéis visuais com análises em tempo real, relatórios detalhados e monitoramento de desempenho para implementações de qualquer escala.

"A expansão é uma grande oportunidade para ajudarmos as empresas a ampliar suas ofertas de serviços, criar valor e impulsionar o crescimento da receita", disse D'Andre Ladson, vice-presidente de marketing. "Temos muito interesse em disponibilizar nossas soluções para mais clientes e contribuir para acelerar a adoção do 5G na América Latina."

A BEC Technologies, uma subsidiária norte-americana da pioneira do setor Billion Electric Co. Ltd., é um desenvolvedor e fabricante líder de soluções de banda larga sem fio LTE e 5G. Nossos sistemas integrados de hardware e software permitem transferências de dados em alta velocidade e segurança robusta, ao mesmo tempo em que oferecem confiabilidade incomparável. Os setores em todo o mundo confiam em nossa experiência para transformar seus negócios com taxas de dados rápidas, segurança e confiabilidade. Saiba mais em www.bectechnologies.net.

