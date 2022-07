BingX apresenta Futures Grid Trading para animar traders em inverno cripto

SINGAPURA

21 de julho de 2022

/PRNewswire/ -- A plataforma líder de social trading de criptomoedas BingX tem o prazer de anunciar o lançamento do Futures Grid Trading, após ter apresentado o Spot Grid Copy Trading em março. Ele está disponível para todos os usuários registrados para que os traders possam ganhar de forma mais flexível neste inverno cripto.

Como seu nome sugere, o Futures Grid Trading combina grid trading e futures trading e pode proporcionar lucros provenientes do grid trading aos usuários. O grid trading é uma estratégia quantitativa de trading que automatiza a compra e venda de ativos digitais em intervalos pré-definidos em torno de uma faixa de preços pré-definida para construir grades de trading.

Estas grades de trading ajudam os investidores a arrecadar dinheiro como uma rede de peixes, por meio da execução de ordens de compra a preços baixos e vendas a preços altos durante a volatilidade de preços. O sistema garante o lucro sempre que o preço de venda exceder o preço de compra, eliminando assim a necessidade de previsão do mercado. Além disso, o Futures Grid Trading permite que os traders utilizem a alavancagem para maximizar o lucro.

Em comparação com outras plataformas, a BingX oferece aos usuários mais flexibilidade ao reduzir o valor mínimo de investimento. Os traders podem experimentar o Futures Grid Trading com 20 USDT e ver como a rede é arbitrada automaticamente. Eles também podem pré-definir um ponto de stop-loss para limitar a perda em uma posição de segurança.

"Neste trimestre, parte do foco estratégico da BingX é oferecer aos usuários e traders um ambiente de trading melhor e novas ferramentas que viabilizem a rentabilidade. Também estamos simplificando ainda mais o processo de trading para que eles possam empregar novas táticas de trading que lhes permitam ganhar, principalmente considerando a situação atual do mercado." - Elvisco Carrington, diretor de comunicações globais e relações públicas

Este novo recurso estará disponível no aplicativo BingX e na versão para desktop. Ele poupa os traders de ter de ficar monitorando o mercado o dia todo, tomando decisões estratégicas, baseadas em informações e racionais em nome deles. Para incentivar os traders a ganhar dinheiro com ferramentas inteligentes, a BingX está prestes a lançar uma campanha para cobrir as perdas de todos os traders em seu primeiro futures grid trading.

A segurança é sempre uma das principais prioridades da BingX. Desde o início do segundo trimestre de 2022, o mercado geral de criptomoedas está em uma tendência de baixa. O pedido de falência da Three Arrows Capital desencadeou uma espiral de queda que prejudicou muitos investidores em criptomoedas. Diante desta grave turbulência, a BingX se mantém fiel a sua missão de proteger os ativos do usuário. Sob nenhuma circunstância a BingX desviaria os fundos dos usuários para investimentos de risco.

A BingX se compromete a proporcionar recursos e serviços mais inovadores e líderes do setor para atender às várias necessidades comerciais e sociais dos usuários. Para otimizar a experiência de investimento e maximizar o lucro do usuário, a BingX está sempre em movimento.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX.com é uma plataforma global de trading de ativos digitais, spots e derivativos que oferece um ecossistema aberto e centrado no usuário com recursos intuitivos de social trading. Desenvolvida para valorizar todo o setor de criptomoedas, a BingX é um espaço seguro, confiável e prático para seus usuários negociarem seus ativos favoritos, como SafeLight, Elongate, Whiteheart e AAVE. É uma plataforma de trading de ativos digitais, spots e derivativos que oferece um ecossistema aberto e centrado no usuário com recursos intuitivos de social trading. Os traders iniciantes podem realizar Copy Trade e aprender com mais de três mil traders profissionais na BingX. Atualmente, a BingX detém quatro licenças operacionais das regiões da UE, EUA, Canadá e Oceania. A BingX é um espaço seguro, confiável e prático para seus usuários negociarem ativos digitais.

