Aliança para integrar detecção de colisões e serviços de resposta a emergências ao aplicativo Mentor

O BingX anunciou que se uniu à WOO Network, uma rede de porto seguro que ajuda as exchanges a resolver seus problemas de liquidez fornecendo uma liquidez elevada.

Esta parceria com a Woo Network permite que os usuários do BingX acessem livremente à solução de liquidez institucional da WOO Network, a Wootrade. Esta tem uma lista de ativos em rápido crescimento com um volume diário de negociação de mais de 600 milhões de dólares.

A integração do BingX com a alta liquidez da Wootrade facilitará o acesso dos traders aos pools de liquidez da Wootrade nos pares principais, permitindo que a Wootrade Network atue como um suporte de liquidez fundamental.

“A WOO Network está empolgada em explorar o fornecimento de liquidez ao BingX, uma plataforma que desempenha um papel muito inovador ao trazer o comércio de ativos criptográficos para o cenário global. O foco do BingX está no controlo do cumprimento e na segurança o que os torna um parceiro ideal para desenvolver novos mercados e trazer mais volume para nossa rede.”, disse Ran Yi, Chefe de Desenvolvimento de Ecossistemas da WOO Network.

“Uma das principais vantagens de ter uma liquidez alta no BingX é que ele serve como atração, reforçando a confiança do investidor e melhorando a experiência geral de negociação de nossos usuários. O acesso adequado à liquidez também levará a um aumento nas carteiras de pedidos para os investidores. Isso não apenas melhora a transparência do mercado, mas também oferece aos usuários uma melhor execução de preços, o que reduz bastante o custo de negociação. Em suma, os usuários podem esperar transações rápidas ao concluir negociações no BingX.”, concluiu Ran Yi.

“Recentemente, adicionamos várias moedas em nossa plataforma, o que conduziu a um aumento em nosso volume médio diário de negociação. Dito isto, é fundamental que a liquidez permita ter uma posição de vanguarda nesta conjuntura. O BingX está trabalhando continuamente para criar um ambiente de negociação que minimize ao máximo a volatilidade do mercado. Ao fazer parceria com a Woo Network, estamos confiantes de que somos mais capazes de atingir esse objetivo.”, afirma o Diretor de Comunicações Globais do BingX, Elvisco Carrington.

O BingX já listou mais de 300 novos pares de negociação à vista, como OMG YEARN HODL RAD e STELLAR, com previsões de crescimento durante este trimestre e no próximo. O BingX planeja aprofundar a cooperação com a Woo Network, expandindo seus serviços de desenvolvimento para que este porto comercial seja ainda mais satisfatório, produza lucratividade e ofereça mais valor aos usuários.

Sobre a WOO Network

A WOO Network é uma rede de alta liquidez que conecta traders, bolsas, instituições e plataformas DeFi com acesso democratizado à melhor liquidez e execução comercial da categoria a custo menor ou zero. A liquidez da rede é independente de plataforma, permitindo que ela seja conectada entre CeFi e DeFi para gerar vários casos de uso.

Sobre o BingX

Fundada em 2018, o BingX.com é uma plataforma global de negociação de ativos digitais, spot e derivativos que fornece um ecossistema aberto e centrado no usuário com recursos intuitivos de negociação social. Criado para enriquecer todo o setor de criptomoedas, o BingX é um local seguro, confiável e fácil de usar para os usuários negociarem seus ativos favoritos. O BingX tem filiais nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Austrália, Hong Kong e Taiwan. Registou ou obteve licenças de serviços financeiros reconhecidas e regulamentadas pelos governos locais nos países e regiões onde opera.

ContactoNombre contacto: Stacey LiEmail contacto: [email protected]

AGÊNCIA EFE S.A.não se responsabiliza pela informação que contém esta mensagem e não assume nenhuma responsabilidade perante terceiros sobre o seu conteudo total, estando igualmente desresponsabilizada da entidade autora do mesmo.