BingX conclui relatório de auditoria com CertiK para aprimorar a segurança de usuários e ativos

SINGAPURA

20 de maio de 2022

/PRNewswire/ -- A BingX tem o orgulho de anunciar a conclusão de seu relatório de auditoria com a CertiK para garantir a segurança dos investidores e a segurança de seus ativos digitais.

Como a plataforma líder mundial de trading social, a segurança da identidade e dos ativos digitais são as principais prioridades. A BingX se concentra em aumentar a confiança dos investidores.

Líder em segurança de blockchain, a CertiK trabalhou e auditou vários outros projetos renomados de criptomoedas. Sua missão é solucionar os maiores obstáculos à adoção em massa no setor de criptomoedas, garantindo a confiabilidade dos projetos do setor.

"A CertiK é um dos auditores de segurança mais respeitados da criptosfera e estamos muito satisfeitos de trabalhar com eles para concluir a auditoria e aprimorar a segurança de nossa plataforma para nossos investidores. Queremos que nossos usuários tenham uma experiência de trading perfeita do início ao fim, e essa auditoria certamente aumentaria a confiança dos investidores em nossa plataforma." - disse o diretor de comunicação e parceria da BingX, Elvisco Carrington

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX (www.bingx.com) é uma plataforma global de negociação de ativos digitais, spots e derivativos que oferece um ecossistema aberto e centrado no usuário com recursos intuitivos de trading social. Desenvolvida para valorizar todo o setor e mercados de criptomoedas, a BingX é um espaço seguro, confiável e prático para seus usuários negociarem seus ativos favoritos, como BTC, ETH, USDC, ANC , e STEPN.

Sobre a CertiK

A CertiK é pioneira em segurança de blockchain, aproveitando a melhor tecnologia de IA da categoria para proteger e monitorar protocolos de blockchain e contratos inteligentes. Fundada em 2018 por professores da Universidade de Yale e da Universidade de Columbia, a missão da CertiK é proteger o mundo da web3. A CertiK aplica inovações de ponta de acadêmicos a empresas, permitindo que aplicações de missão crítica sejam ampliadas com segurança e precisão. Uma das empresas de crescimento mais rápido e mais confiáveis em segurança de blockchain, a CertiK é uma verdadeira líder de mercado. Até o momento, a CertiK trabalhou com mais de 3.200 clientes corporativos, garantiu mais de USD 310 bilhões em ativos digitais e detectou mais de 60 mil vulnerabilidades no código da blockchain.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1821835/BingX_Completes_Audit_Report_CertiK_Enhance_User_Asset_Security.jpg Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

FONTE BingX