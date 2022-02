BingX garante licenças de conformidade nos Estados Unidos e no Canadá para melhorar ainda mais o sistema de segurança global

SINGAPURA

31 de janeiro de 2022

/PRNewswire/ -- A plataforma social de negociação de criptomoedas BingX recebeu aprovação oficial nos Estados Unidos e no Canadá para operar como uma exchange de negócios de serviços monetários (MSB) sob controle regulatório.

A BingX se orgulha de estar em conformidade, aderindo às práticas regulatórias e padrões do setor em geral. Obter as licenças dos EUA e do Canadá representa um marco importante para a BingX, que agora pode entrar nos mercados convencionais como uma instituição totalmente em conformidade.

Em particular, os mercados financeiros dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Canadá, têm ecossistemas regulatórios rigorosos e complexos. Ser reconhecido nesses países é fundamental para garantir o crescimento futuro da BingX, sem mencionar que garante um alto nível de segurança para todos os ativos dos usuários da BingX.

Atualmente, a BingX US Limited está registrada como uma empresa de serviços monetários (MSB) na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA com aprovação para participar de atividades FX. A BingX CA Limited está registrada como uma empresa de serviços monetários (MSB) no Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) tanto para negociação de FX, como para negociação de moedas virtuais. Ao se tornar um MSB autorizado, a BingX poderá oferecer produtos e serviços em conformidade com a aprovação do governo nos Estados Unidos e no Canadá.

"Sem dúvida, os Estados Unidos e o Canadá são enormes mercados e serão vantajosos para a BingX em muitos níveis. Talvez o maior benefício seja o simples fato de podermos alcançar novos usuários em ambos os países. Escolher uma plataforma de negociação altamente compatível é uma das decisões mais importantes para os usuários. À medida que a BingX busca suas iniciativas globais, ela se esforça e continuará a manter estrita conformidade e padrões regulatórios sobre novos produtos e serviços. Nossa prioridade é construir um alto nível de confiança no setor, para que os usuários se sintam seguros e protegidos usando nossa plataforma de negociação". - Elvisco Carrington, gerente global de comunicações da BingX.

A BingX é baseada em um mercado global mais amplo e tem a confiança de investidores em todo o mundo. A exchange social de criptomoedas está trabalhando nos bastidores para garantir licenças financeiras em mais países com a esperança de construir um mercado aberto, inclusivo e de alto patrimônio líquido de investimentos em criptomoedas, atendendo a todos os investidores globalmente, alcançando uma mudança de paradigma no trading social.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma plataforma global de negociação de ativos digitais, spots e derivativos que oferece um ecossistema aberto e centrado no usuário com recursos de trading social intuitivos. A BingX tem filiais nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Austrália, Hong Kong e Taiwan. Nos países e regiões onde opera, a BingX foi registrada ou obteve reconhecimento e é regulamentada pelos governos locais. Desenvolvida para valorizar todo o setor de criptomoedas, a BingX é um espaço seguro, confiável e prático para os seus usuários utilizarem e negociarem os seus ativos favoritos como Safemoon, ATOM, BAT, Ripple, Celsius &Luna Coin.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737011/BingX_Secures_Compliance_Licenses_United_States_Canada_Further_Improve_Global.jpg

FONTE BingX