A exchange de negociação social de criptomoedas BingX anunciou o lançamento de sua última atualização da versão 3.3, otimizando seu serviço de copy-trading para capacitar ainda mais seus traders.

Com os novos recursos atualizados, como gráficos de dados adicionados, classificações de risco, listas de traders populares e conservadores, a negociação de criptomoedas é definitivamente facilitada.

Notavelmente, um dos recursos mais importantes desta versão são os dados abrangentes do trader, apresentando uma das exibições de dados mais completas em qualquer bolsa. Esta nova atualização incorporará estatísticas mais abrangentes que aprofundarão a análise dos traders de suas negociações e estratégias.

Novos usuários também podem usar esses pontos de dados adicionados para avaliar se um trader atende às suas próprias necessidades de investimento de várias perspectivas. Estes incluem o fundo do trader, rentabilidade, classificação de risco, preferência de variedade de trading, frequência de trading e taxa de ganhos.

Outros recursos ??incluem a lista de traders populares, onde se apresentam os traders com o maior número de seguidores. Novos usuários podem consultar esta lista, que apresenta as escolhas dos traders mais populares. Por sua vez, isso pode ajudá-los a identificar traders de alta qualidade após a avaliação.

E isso não é tudo. Outra nova lista, chamada de lista de traders conservadores, estará disponível. Ela contém aqueles negociadores que têm um grande valor líquido inicial em sua conta de trading ou seguem uma estratégia conservadora e não são priorizados na lista de traders populares. Além disso, os usuários iniciantes que são novos na negociação de criptomoedas podem querer assumir um risco baixo a médio, portanto, esta nova lista aumentará a exposição para esses traders de uma maneira mais intuitiva.

Uma nova exibição de classificação de risco estará agora também vinculada a cada trader. Além de ajudar os novos usuários a identificar o nível de risco de um trader de forma mais intuitiva e decidir seguir com base em seu próprio apetite ao risco, os traders podem aprimorar suas estratégias para evitar atividades de negociação agressivas e volatilidade que afetariam suas classificações.

“Não podemos deixar de enfatizar o quão importante é para nossos usuários terem acesso a uma plataforma confiável que constantemente fornece incentivos e maneiras para que os usuários tirem o máximo proveito da negociação. O BingX está sempre buscando maneiras novas e aprimoradas de criar uma experiência centrada no usuário para seus usuários. No futuro, os usuários podem esperar atualizações frequentes em todas as facetas de sua experiência de negociação no BingX”, afirmou o Diretor de Comunicação e Relações Públicas da BingX, Elvisco Carrington

O BingX continua inovando e lançará mais recursos e produtos que beneficiarão e elevarão a experiência de negociação de seus traders de criptomoedas.

Sobre o BingX

Fundado em 2018, o BingX cresceu e se tornou a principal plataforma de negociação social do mundo. É uma plataforma global de negociação de ativos digitais, spot e derivativos que fornece um ecossistema seguro, confiável, centrado no usuário e aberto com recursos intuitivos de negociação social criados para enriquecer todo o setor de criptomoedas. O BingX também atualiza constantemente novos projetos e tabelas de preços, como: Poocoin, Veracity, PAWG Coin, Falcon 9 e Safe Earn. Nos países e regiões onde o BingX opera, registrou ou obteve licenças de serviços financeiros reconhecidas e regulamentadas pelos governos locais.

