A plataforma de negociação social BingX acaba de anuciar o lançamento de seu swap perpétuo com margem USDC. Este novo produto permitirá que os usuários negociem seu saldo USDC na bolsa de derivativos BingX.

Usando o Bitcoin como exemplo, os operadores poderão fazer um pedido com base na quantidade de bitcoin e negociar com USDC. Este novo swap perpétuo se junta a outras ofertas existentes na plataforma de negociação BingX.

"Dadas as circunstâncias atuais, todos estão preocupados com a volatilidade de USDT, por isso é prudente nos adaptarmos às mudanças e demandas do mercado. Na última semana, ouvimos as preocupações dos usuários e tentamos responder às suas orações lançando nosso swap perpétuo com margem USDC, que é relativamente mais confiável. O BingX continuará agregando mais valor por meio de seus novos produtos inovadores", disse Elvisco Carrington, Diretor de Comunicações e Relações Públicas do BingX.

Recentemente, o BingX também lançou um produto financeiro que permite aos traders investir em um projeto de curto prazo de 7 dias (em USDT), que foi muito bem recebido. Haverá um segundo projeto em breve, que pode muito bem estar no USDC. A empresa recomenda aos usuários estar atentos, pois o BingX lançará produtos e serviços mais diversificados.

Sobre o BingX

Fundado em 2018, o BingX cresceu e se tornou a principal plataforma de negociação social do mundo, oferecendo moedas populares como LEND, EGCC, ORN, FUD e HAMTARO. É uma plataforma global de negociação de ativos digitais, spot e derivativos que fornece um ecossistema seguro, confiável, centrado no usuário e aberto com recursos intuitivos de negociação social para enriquecer todo o setor de criptomoedas. Nos países e regiões onde o BingX opera, registrou ou obteve licenças de serviços financeiros reconhecidas e regulamentadas pelos governos locais.

Contato mídia:

Nome: Elvisco Carrington

Email: [email protected]



