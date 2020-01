Biotalys anuncia colaboração com a Chrysal para avaliar o potencial do biofungicida nas flores

GHENT, Bélgica, Jan. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Biotalys NV, uma empresa de proteção de alimentos e culturas transformadora em rápido crescimento que desenvolve uma nova geração de biocontroles à base de proteínas, anunciou hoje uma colaboração com a Chrysal para proteger as flores contra doenças fúngicas e preservar sua beleza usando sua nova geração de biofungicidas. O estudo será realizado na Chrysal na Holanda, e se concentrará na proteção fúngica pós-colheita de flores cortadas.



A Chrysal é uma força motriz na indústria de flores e líder mundial no mercado de alimentos de flores para proteger a beleza das flores e mantê-las frescas por mais tempo. Através de mais de 90 anos de experiência e inovação, um compromisso com a qualidade e uma busca contínua de soluções sustentáveis, a empresa está focada na redução de resíduos em todas as fases da cadeia hortícola, através dos seus produtos, consultoria e protocolos.

Patrice Sellès, CEO da Biotalys, comentou: “Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a Chrysal, líder mundial em alimentos de flores, à medida que continuamos a desenvolver nosso pipeline de biocontroles seguros e eficazes à base de proteínas para abordar a necessidade de práticas agrícolas mais sustentáveis. O objetivo desta colaboração é avaliar o potencial do nosso biofungicida para proteger as flores cortadas contra doenças fúngicas após a colheita. Caso tenhamos sucesso, o estudo fornecerá a prova do potencial único e da ampla aplicabilidade da nossa plataforma de biocontrole, incluindo o seu uso em flores”.

Peter Vriends, CEO da Chrysal acrescentou: “Estamos muito entusiasmados com esta colaboração com a Biotalys, pois ela se encaixa no nosso objetivo estratégico de oferecer soluções sustentáveis em todo o mundo. Novas tecnologias, como as desenvolvidas pela Biotalys, se encaixam perfeitamente nas necessidades dos nossos clientes, bem como no crescente desejo dos consumidores de apreciar flores cultivadas com respeito ao nosso planeta. Estamos prontos para o nosso trabalho conjunto no desenvolvimento de novas soluções de alto valor para nossos usuários finais no setor”.

Sobre Biotalys

A Biotalys é uma empresa de proteção de Alimentos e Colheitas transformadora em rápido crescimento que desenvolve uma nova geração de soluções de biocontroles à base de proteínas que delineia o futuro do fornecimento de alimentos seguros sustentáveis.

Com base na sua inovadora plataforma tecnológica, a Empresa desenvolveu um amplo pipeline de produtos eficazes e seguros com novos modos de ação, abordando as principais pragas e doenças dos cultivos em toda a cadeia de valor, do solo ao prato.

Os bioativos à base de proteínas da Biotalys combinam as características dos produtos químicos de alto desempenho com o perfil de segurança limpa de produtos biológicos, tornando-os agentes de proteção das colheitas ideais para ambas as aplicações pré e pós-colheita. A Empresa está alinhada para lançar seu primeiro biofungicida nos EUA em 2022, seguido de apresentações no mercado global.

A Biotalys foi fundada em 2013 como uma spin-off do VIB (Flemish Institute for Biotechnology) e arrecadou €51 milhões até o momento de investidores especializados de todo o mundo. A Empresa está sediada no cluster de biotecnologia em Ghent, Bélgica. Para mais informação, visite www.biotalys.com .

Sobre a Chrysal

A Chrysal é uma principal força motriz na indústria de flores e plantas e líder mundial no mercado de alimentos de flores. Para cultivo, transporte, venda ou simplesmente apreciação da beleza das flores cortadas e plantas em vasos na sua própria casa, a Chrysal oferece as melhores soluções para mantê-las frescas por mais tempo. Através de mais de 90 anos de experiência e inovação, um compromisso com a qualidade e uma busca contínua de soluções sustentáveis, temos por objetivo superar as necessidades dos nossos clientes – hoje e amanhã.

A Chrysal está presente em países que são de grande importância na indústria de flores e plantas, devido às suas áreas de cultivo (América do Sul, África, Ásia) ou à sua posição no mercado de comércio e varejo (Europa Ocidental, EUA e Japão). Com operações e cooperações estreitas em 14 países e instalações de produção em 5 países.