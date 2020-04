Biotalys Estabelece o SAB (Scientific Advisory Board - Conselho Consultivo Científico)

O SAB fornecerá aconselhamento científico e técnico para acelerar o desenvolvimento de soluções de biocontrole exclusivas da Biotalys

GHENT, Bélgica, April 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Biotalys NV, uma empresa de proteção de Alimentos e Colheitas transformadora em rápido crescimento que desenvolve uma nova geração de biocontroles à base de proteínas, anunciou hoje a criação do seu Conselho Consultivo Científico (SAB) composto por especialistas e líderes de pensamento conhecidos do setor que fornecerão consultoria científica e técnica para acelerar o desenvolvimento de soluções únicas de biocontroles da Biotalys.



O SAB acompanhará a equipe de liderança da Biotalys para tomar decisões importantes à medida que a Empresa continua a avançar no desenvolvimento do seu novo biofungicida principal que deverá entrar no mercado dos EUA em 2022. O SAB também fornecerá uma perspectiva científica externa para desenvolver e validar ainda mais a plataforma de descoberta única da Biotalys e o pipeline de múltiplas indicações de novas soluções de biocontrole à base de proteínas para aplicações na agricultura e na indústria alimentar.

Hilde Revets, CSO da Biotalys, comentou: “A criação do nosso SAB é um passo importante para o crescimento futuro da nossa empresa e é uma verdadeira validação da nossa ciência inovadora e plataforma tecnológica de ponta. Nossos especialistas em SAB apoiarão e avaliarão nossas escolhas estratégicas para moldar o futuro do fornecimento de alimentos seguros sustentáveis”. Luc Maertens, COO da Biotalys, acrescentou: “Estamos muito entusiasmados e somos privilegiados em nos beneficiar de um grupo complementar de especialistas da indústria para preparar ainda mais a comercialização do nosso biofungicida líder e acelerar nosso pipeline exclusivo de biocontrole com novos modos de ação. A profunda compreensão e experiência no setor dos especialistas, que abrange desde a tecnologia até o desenvolvimento de produtos, passando por assuntos regulatórios e entrada no mercado, serão inestimáveis para o sucesso futuro da nossa Empresa”.

Os novos membros do SAB da Biotalys são:

Adrian Percy , PhD – Presidente do Conselho Consultivo Científico

Com mais de 25 anos de experiência na indústria agrícola, Adrian é um defensor das necessidades e benefícios da agricultura moderna. Ele também é um forte defensor do desenvolvimento e adoção de novas tecnologias agrícolas e alimentares que apoiam a segurança alimentar global, preservando o meio ambiente. Adrian atua como CTO da UPL Ltd e foi anteriormente chefe de pesquisa e desenvolvimento da divisão Crop Science da Bayer como parte do seu comitê executivo. Adrian ingressou na Biotalys como Conselheiro independente em 2018. Adrian é toxicologista por treinamento e recebeu seu PhD em bioquímica da Universidade de Birmingham.





, PhD – Presidente do Conselho Consultivo Científico Com mais de 25 anos de experiência na indústria agrícola, Adrian é um defensor das necessidades e benefícios da agricultura moderna. Ele também é um forte defensor do desenvolvimento e adoção de novas tecnologias agrícolas e alimentares que apoiam a segurança alimentar global, preservando o meio ambiente. Adrian atua como CTO da UPL Ltd e foi anteriormente chefe de pesquisa e desenvolvimento da divisão Crop Science da Bayer como parte do seu comitê executivo. Adrian ingressou na Biotalys como Conselheiro independente em 2018. Adrian é toxicologista por treinamento e recebeu seu PhD em bioquímica da Universidade de Birmingham. Jacqui Campbell , PhD, MBA

Jacqui é executiva sênior com paixão pela inovação de novas tecnologias e tem mais de 28 anos de experiência na indústria agrícola global. Enquanto na Syngenta, ela ocupou cargos de liderança em P&D, produção e cadeia de suprimentos. Ela tem profunda experiência com escala de tecnologia a partir de uma ideia no laboratório até à produção comercial e produto no campo. Na Syngenta ela é responsável pela avaliação de novas tecnologias e oportunidades de negócios em todo o cenário da Agtech. Ela é executiva do Comitê do Fundo de Empreendimento Corporativo da Syngenta.





, PhD, MBA Jacqui é executiva sênior com paixão pela inovação de novas tecnologias e tem mais de 28 anos de experiência na indústria agrícola global. Enquanto na Syngenta, ela ocupou cargos de liderança em P&D, produção e cadeia de suprimentos. Ela tem profunda experiência com escala de tecnologia a partir de uma ideia no laboratório até à produção comercial e produto no campo. Na Syngenta ela é responsável pela avaliação de novas tecnologias e oportunidades de negócios em todo o cenário da Agtech. Ela é executiva do Comitê do Fundo de Empreendimento Corporativo da Syngenta. Daniel Joo , PhD

Daniel é Vice-Presidente de Biologia na Oerth Bio. Ele tem mais de 20 anos de experiência em ciências de laboratórios úmidos e secos que são fundamentais para a inovação em tecnologia emergente. Utilizando as abordagens como Diretor de Informática, ele liderou os esforços de genômica e bioinformática na AgraQuest, uma empresa de biopesticidas que foi adquirida pela Bayer em 2012. Na Bayer ele ocupou diversos cargos estratégicos em Traços e Biotecnologia, com foco na identificação e aprimoramento de novos traços ou micróbios para controle de ervas daninhas, pragas e doenças. Antes de entrar para a Oerth, Daniel foi Dirigente de Descoberta de Microbiomas na BASF. Ele também tem 10 anos de experiência trabalhando em empresas start-up de biotecnologia em terapias humanas. Daniel recebeu seu B.A. em Biologia e B.A.S. em Ciência da Computação da Universidade da Pensilvânia. Ele recebeu seu Ph.D. em Biologia Molecular e Celular da Universidade da Califórnia em Berkeley e conduziu sua bolsa de pós-doutorado na UCSF.





, PhD Daniel é Vice-Presidente de Biologia na Oerth Bio. Ele tem mais de 20 anos de experiência em ciências de laboratórios úmidos e secos que são fundamentais para a inovação em tecnologia emergente. Utilizando as abordagens como Diretor de Informática, ele liderou os esforços de genômica e bioinformática na AgraQuest, uma empresa de biopesticidas que foi adquirida pela Bayer em 2012. Na Bayer ele ocupou diversos cargos estratégicos em Traços e Biotecnologia, com foco na identificação e aprimoramento de novos traços ou micróbios para controle de ervas daninhas, pragas e doenças. Antes de entrar para a Oerth, Daniel foi Dirigente de Descoberta de Microbiomas na BASF. Ele também tem 10 anos de experiência trabalhando em empresas start-up de biotecnologia em terapias humanas. Daniel recebeu seu B.A. em Biologia e B.A.S. em Ciência da Computação da Universidade da Pensilvânia. Ele recebeu seu Ph.D. em Biologia Molecular e Celular da Universidade da Califórnia em Berkeley e conduziu sua bolsa de pós-doutorado na UCSF. Franz-Josef Placke, Doutor rerum naturalium, Farmacêutico

Desde janeiro de 2019, Franz-Josef trabalha como Conselheiro de Tecnologia independente de Ciências da Vida e também é Presidente do Conselho Consultivo da Rottendorf Pharma. Franz-Josef é aposentado da Bayer AG, onde ocupou cargos de alta administração com responsabilidade global em P&D, bem como na produção por mais de 15 anos. Ele foi responsável pelo desenvolvimento de produtos, segurança de produtos e assuntos regulatórios na Bayer CropScience e pela qualidade do suprimento de produtos e de produtos na Bayer Animal Health e na divisão Pharma. Ele é entusiasta da agricultura sustentável e acredita nas novas tecnologias para melhorar e garantir a produtividade agrícola e a renda do agricultor, minimizando o impacto ambiental. Igualmente importante para ele é a aceitação social das tecnologias e a confiança na ciência. Franz-Josef recebeu seu PhD em ciência natural da Universidade de Würzburg (Instituto de Farmácia). Ele é farmacêutico, tendo estudado na Universidade de Marburg.

Sobre Biotalys

A Biotalys é uma empresa de proteção de Alimentos e Colheitas transformadora em rápido crescimento que desenvolve uma nova geração de soluções de biocontroles à base de proteínas que delineia o futuro do fornecimento de alimentos seguros sustentáveis.

Com base na sua inovadora plataforma tecnológica, a Empresa desenvolveu um amplo pipeline de produtos eficazes e seguros com novos modos de ação, abordando as principais pragas e doenças dos cultivos em toda a cadeia de valor, do solo ao prato.

Os bioativos à base de proteínas da Biotalys combinam as características da alta performance e a consistência dos produtos químicos com o perfil de segurança limpa de produtos biológicos, tornando-os agentes de proteção das colheitas ideais para ambas as aplicações pré e pós-colheita. A Empresa está alinhada para lançar seu primeiro biofungicida nos EUA em 2022, seguido de apresentações no mercado global.