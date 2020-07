Biotalys nomeia Wim Ottevaere como Diretor Financeiro em preparação para crescimento global

Fortalecendo a Equipe de Gestão Executiva com liderança financeira internacional

GHENT, Bélgica e RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C., July 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Biotalys NV , uma empresa transformadora de proteção de alimentos e culturas, anunciou hoje a nomeação de Wim Ottevaere como Diretor Financeiro. Wim une-se à Equipe de Gestão Executiva em Ghent. Ele proporcionará liderança financeira estratégica, concentrando-se em apoiar a empresa no seu próximo evento de financiamento.



Wim tem mais de 40 anos de experiência com funções financeiras estratégicas, tendo arrecadado cerca de € 1 bilhão para várias empresas de biotecnologia em vários mercados. Ele lançou com sucesso empresas no mercado de valores na Europa (Euronext) e nos EUA (Nasdaq), e tem uma ampla rede global de investidores e instituições financeiras.

Além de seu novo papel na Biotalys, Wim continuará a atuar como diretor não executivo de várias empresas de biotecnologia. Antes de ingressar na Biotalys, até setembro de 2018 ele foi Diretor Financeiro da Ablynx, uma empresa belga de biotecnologia líder, listada na Euronext Bruxelas e Nasdaq até sua aquisição pela Sanofi em junho de 2018 por € 3,9 bilhões. Antes disso, ele foi Diretor Financeiro da Innogenetics (atualmente Fujirebio Europe), uma empresa de biotecnologia listada na Euronext Bruxelas naquela época. Wim ocupou vários cargos em finanças e administração antes de ingressar na Innogenetics. Wim fez mestrado em Economia Empresarial na University of Antwerp, Bélgica.

“À medida que nos preparamos para lançar o nosso primeiro biofungicida no mercado em 2022, Wim Ottevaere completa nossa equipe executiva e fornece a experiência financeira que a Biotalys precisa para apoiar nosso crescimento. Aguardamos sua contribuição estratégica enquanto construímos o futuro da Biotalys para proteger culturas e alimentos em todo o mundo”, comentou Patrice Sellès, CEO da Biotalys.

Wim Ottevaere, CFO da Biotalys, acrescentou: “A Biotalys tem uma plataforma tecnológica promissora e um amplo pipeline de produtos em todo o espectro de doenças e proteção de culturas. Estou muito contente de entrar para a Biotalys neste momento emocionante da sua jornada de crescimento corporativo, estou pronto para trabalhar junto à equipe executiva para ajudar a Biotalys a navegar na sua jornada para a sua próxima fase como participante comercial internacional.”

Sobre a Biotalys

A Biotalys é uma empresa de proteção de Alimentos e Colheitas transformadora em rápido crescimento que desenvolve uma nova geração de soluções de biocontroles à base de proteínas que delineiam o futuro do fornecimento de alimentos seguros sustentáveis.

Com base na sua inovadora plataforma tecnológica, a Biotalys desenvolveu um amplo pipeline de produtos eficazes e seguros que abordam as principais pragas e doenças dos cultivos em toda a cadeia de valor, do solo ao prato. Combinando as características da alta performance e a consistência dos produtos químicos com o perfil de segurança limpa de produtos biológicos, a Biotalys oferece os agentes de proteção das colheitas ideais para ambas as aplicações pré e pós-colheita. O biofungicida líder da Biotalys, BioFun-1, demonstrou consistentemente alta eficácia contra as principais pragas, como Botrytis cinerea e míldio em pó, em um ensaio global de campo de frutas e legumes. A Empresa está alinhada para enviar os dossiês de registro ainda em 2020 e espera lançar o BioFun-1 nos EUA em 2022, seguido de apresentações no mercado global.