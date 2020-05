Biotalys recebe € 1,6 milhões de bolsa de pesquisa VLAIO

A subvenção permitirá o desenvolvimento acelerado de uma plataforma proprietária para a produção industrial de biocontrole à base de proteínas da Biotalys

GHENT, Bélgica, May 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Biotalys NV, uma empresa transformadora de alimentos e proteção de cultivos, anunciou hoje que recebeu uma bolsa de pesquisa de € 1,6 milhões da Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO). A subvenção terá uma duração de três anos e apoiará o desenvolvimento acelerado de fábricas de células microbianas rentáveis para a produção industrial de soluções únicas de biocontrole à base de proteínas de nova geração da Biotalys.



Hilde Revets, CSO da Biotalys, comentou: “Esta subvenção nos permitirá construir uma caixa de ferramentas proprietária e de última geração de sistemas de produção microbiana, especificamente projetada para alcançar altos níveis de produção de proteínas, um componente essencial da P&D da Biotalys. Há uma crescente demanda por biocontroles seguros, eficazes e compatíveis com os preços, e o estabelecimento de uma plataforma de produção de alto desempenho posiciona exclusivamente a Biotalys para atender a essa necessidade. Gostaríamos de agradecer à VLAIO pelo seu empenho contínuo em apoiar o empreendedorismo e a inovação na Bélgica.”

Patrice Sellès, CEO da Biotalys, comentou: “Estamos muito contentes com o fato de a VLAIO reconhecer nossa ciência inovadora para a descoberta e o desenvolvimento de biocontroles à base de proteínas que sejam seguros e sustentáveis, e com alta eficácia consistente, destinados a ajudar os agricultores a proteger os rendimentos e reduzir o desperdício de alimentos. Esta subvenção nos permitirá desenvolver uma plataforma de produção potente e econômica, uma etapa essencial para a Biotalys moldar o futuro do fornecimento de alimentos seguros sustentáveis.”

Sobre Biotalys