BitHarp lança plataformas de mineração mais rentáveis do mercado

WELLINGTON, Nova Zelândia, Sept. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um distinto fabricante de criptomoedas, BitHarp Group Limited www.BitHarp.com tem o prazer de anunciar o lançamento de duas novas plataformas de mineração líquida de alto desempenho capazes de fornecer excelentes capacidades de uso e um potencial de lucro sem precedentes. Com alta taxa de hash e baixo consumo de energia, as duas plataformas chamadas Lyre Miner e Harp Miner foram projetadas para fornecer 100% de retorno sobre o investimento dentro de apenas um mês.Uma poderosa e compacta plataforma de mineração, a Lyre Miner pode caber em um espaço limitado e oferece recursos úteis, tal como uma interface de tela sensível ao toque para fácil operação e monitoramento. Harp Miner é um rig de refrigeração líquida direta (Direct Liquid Cooling - DLC) construído para fornecer segurança e tolerância maximizada às falhas. Ele elimina todos os riscos associados ao resfriamento de líquidos e fornece um ecossistema seguro e econômico para a mineração de criptomoedas. Os consumos de energia dessas duas plataformas são de 600W e 2400W, respectivamente. Lyre Miner e Harp Miner são capazes de minerar Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Dash com as taxas de hash mencionadas abaixo. Lyre Miner: 335 TH/s para Bitcoin, 55 GH/s para Litecoin, 14 GH/s para Ethereum e 9 TH/s para DashHarp Miner: 2000 TH/s para Bitcoin, 300 GH/s para Litecoin, 75 GH/s para Ethereum e 50 TH/s para DashBitHarp destaca que suas duas novas plataformas de mineração foram projetadas e configuradas para proporcionar benefícios da mineração de criptomoeda para os investidores comuns sem muita experiência ou conhecimento de mineração. Com interfaces de usuário fáceis de operar e funcionalidade poderosa, qualquer um pode ter lucro imediato através da conexão com essas plataformas.“Os produtos BitHarp são uma nova revolução do mercado de criptomoedas porque dão oportunidade para qualquer tipo de investidor ter lucro após um mês", disse Daniel Cox, Diretor de Engenharia da BitHarp.Para saber mais sobre Lyre Miner e Harp Miner, visite https://www.bitharp.com/Sobre o BitHarp: O BitHarp é o fabricante de criptomoedas da Nova Zelândia que produz os rigs de mineração mais flexíveis e de alto desempenho feitos com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e lucrativa para os investidores.Contato com a Mídia:

Alexa Zimine

alexa@bitharp.com

+64 9884 8279Contato com a Mídia:

Alexa Zimine

alexa@bitharp.com

+64 9884 8279