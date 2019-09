BitHarp oferece nova forma de mineração de criptomoedas

WELLINGTON, Nova Zelândia, Sept. 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- O mercado global de criptomoeda em rápida evolução está animadíssimo com o recente lançamento de duas extraordinárias plataformas de mineração, Lyre Miner e Harp Miner, do BitHarp Group Limited (www.bitharp.com). Em vez de se concentrarem apenas nos garimpeiros de mineração altamente proficientes e experientes em tecnologia, esses dois produtos foram criados para permitir que os entusiastas casuais, bem como os pequenos mineradores, fizessem sua fortuna com a mineração de criptomoedas.Ao longo dos anos, a mineração de criptomoedas passou por sérias melhorias. No entanto, devido à natureza altamente técnica desta área, a mineração não proporcionou nenhuma possibilidade para pessoas sem conhecimento tecnológico. A BitHarp mudou essa percepção criando duas plataformas pré-configuradas que somente precisam ser conectadas para proporcionar experiência descomplicada de mineração de criptomoedas.Com menos de um mês no mercado, a Lyre Miner e a Harp Miner foram usadas por muitos usuários comuns sem qualquer histórico técnico para obter bons retornos sobre seu investimento. Isso foi possível graças à extraordinária capacidade de hash oferecida pelos produtos. Além disso, com baixos consumos de energia de 600 W e 2400 W, respectivamente, a Lyre Miner e a Harp Miner agora estão entre os equipamentos de mineração mais eficientes em termos energéticos do mercado.A Lyre Miner e a Harp Miner podem ser usadas para minerar Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Dash com as seguintes capacidades de hash.Lyre Miner: 335 TH/s para Bitcoin, 55 GH/s para Litecoin, 14 GH/s para Ethereum e 9 TH/s para DashHarp Miner: 2000 TH/s para Bitcoin, 300 GH/s para Litecoin, 75 GH/s para Ethereum e 50 TH/s para DashOs mineiros da BitHarp são adequados para uso em casa porque geram baixas quantidades de calor, bem como ruído. Além disso, ao contrário de centenas de produtos no mercado, a Lyre Miner e a Harp Miner não exigem grandes espaços. Atualmente, a BitHarp está executando uma campanha promocional 3 mais 1 dos seus produtos que será concluída em 2 de outubro.Para saber mais sobre Lyre Miner e Harp Miner, visite https://www.bitharp.com/Sobre o BitHarp: BitHarp é o fabricante de criptomoedas da Nova Zelândia que produz as plataformas de mineração mais flexíveis e de alto desempenho feitos com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e lucrativa para os investidores. Contato com a Mídia

Alexa Zimine

alexa@bitharp.com

