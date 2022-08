Blue Diamond Resorts recebe o Prêmio de Excelência da Revista Wine Spectator de 2022

TORONTO, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os restaurantes de categoria internacional do Blue Diamond Resorts, Hunter Steakhouse e Sunset Strip Steakhouse & Grill, no México, receberam da revista especializada em vinhos, Wine Spectator, o Prêmio de Excelência de 2022, por sua excepcional experiência gastronômica e cartas de vinhos no Royalton Riviera Cancun, Hideaway at Royalton Riviera Cancun, Royalton CHIC Cancun, Planet Hollywood Cancun Beach Resort e Planet Hollywood Cancun Adult Scene.



O Prêmio de Excelência é uma das três categorias de prêmios concedidas a um grupo exclusivo dos melhores restaurantes do mundo. Desde 1981, os Wine Spectator Restaurant Awards têm guiado os amantes do vinho a estabelecimentos que oferecem um excelente menu e seleção de vinhos. Os Excellence Awards deste ano premiaram 3.169 restaurantes em mais de 70 países, oferecendo aos entusiastas do vinho uma vasta seleção diversificada dos melhores restaurante.

"É uma honra para a Blue Diamond Resorts saber que os menus cuidadosamente selecionados dos dois restaurantes foram reconhecidos pela qualidade e variedade de seus vinhos", disse Mauricio Zarate Vice-Presidente de Operações da Blue Diamond Resorts. "Estamos sempre focados nos nossos clientes e muito orgulhosos e agradecidos por esta premiação, pois isto valida o nosso esforço", ele acrescentou.

Os hóspedes podem saborear uma deliciosa variedade de cortes de carne suculentos premium no Hunter Steakhouse, especialidades do chef e combinar uma taça de vinho com o prato do menu. No Sunset Strip Steakhouse & Grill, disponível no Planet Hollywood Cancun Beach Resort e no Planet Hollywood Cancun Adult Scene, os hóspedes podem se cercar do glamour de um cinema em uma churrascaria temática íntima com uma extensa carta de vinhos e uma cava de vinho privada.

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 45 hotéis e mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência somente para adultos com refeições exclusivas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes uma conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Beach Resorts atrai o hóspede para a Vacation Like A Star™ com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto o Planet Hollywood Adult Scene transforma as férias somente para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Para mais informações sobre o Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com/

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b704fb72-76d7-4971-8fef-e140b1391f1f