Blue Diamond Resorts será administradora de um dos hotéis mais luxuosos de Cuba

TORONTO, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Como parte do trabalho de fortalecimento e expansão do seu portfólio na região, o Blue Diamond Resorts Cuba tem o prazer de anunciar que irá assumir a operação do hotel mais luxuoso de Havana, que passará a se chamar Royalton Habana, com operações previstas para começar em 1º de agosto de 2022.



Este hotel urbano com 250 quartos oferece uma localização privilegiada e vistas deslumbrantes. Situado bem na entrada da capital do país, o Royalton Habana tem um cenário deslumbrante, dentro e fora; graças à sua aparência moderna, bem como como as vistas dos quartos, seus três restaurantes e bares, e a piscina de borda infinita no telhado que fica de frente para a Baía de Havana e o Castelo de San Salvador de la Punta, um dos três principais fortes em Havana.

O hotel, de propriedade do Grupo de Turismo Gaviota, uma das empresas de turismo mais importantes do Caribe, irá oferecer recursos exclusivos que farão deste hotel o lugar ideal para todos os tipos de viajantes exigentes.

“Esta nova adição ao nosso portfólio é um marco importante para a nossa empresa e para a região”, disse Mohamad Fawzi, Diretor Administrativo da Blue Diamond Resorts Cuba. “Com o Royalton Habana poderemos evoluir no turismo urbano com este hotel focado no luxo com o qual poderemos proporcionar grandes experiências para os nossos clientes. Estamos certos de que o hotel passará a ser uma referência tanto para o Blue Diamond Resorts Cuba quanto para a região”, ele acrescentou.

Embora este hotel não seja o primeiro hotel urbano a ser administrado pelo Blue Diamond Resorts Cuba, o Royalton Habana será o primeiro hotel urbano do portfólio Royalton Luxury Resorts.

O Blue Diamond Resorts Cuba está consolidado em todo o Caribe como a cadeia de hotéis que mais cresce, contando com um portfólio com 36 hotéis e mais de 10.000 quartos. A empresa tem tido um crescimento considerável este ano. Há algumas semanas atrás, o Blue Diamond Resorts Cuba anunciou que será a administradora exclusiva da região turística de Cayo Largo del Sur.

