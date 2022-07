Blue Diamond Resorts Vai Mais Além com a Tecnologia

TORONTO, July 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Blue Diamond Resorts divulga seus recentes esforços com o uso da mais nova tecnologia para dar continuidade no aprimoramento da experiência dos hóspedes durante toda a jornada do cliente. A experiência do hóspede antes da chegada será aprimorada com uma série de vídeos detalhados que mostram os resorts por meio da tecnologia de visualização por câmera de primeira linha, para que o viajante explore o resort antes de fazer a reserva.



Uma série de mais de quarenta vídeos será publicada nos canais oficiais do Blue Diamond Resorts sob o nome Above &Beyond (Mais Além). “O nome desta série de vídeos é um exemplo do DNA do Blue Diamond Resorts”, disse Alejandro Rodriguez del Peon, Diretor de Marketing e Relações Públicas do Blue Diamond Resorts. “A tecnologia FPV apresenta uma perspectiva diferente de todos os nossos resorts All-In Luxury. Podemos ver os resorts de todos os ângulos imagináveis”, ele disse.

Esta não é a primeira vez que a empresa usa a tecnologia para proporcionar experiências únicas. Outros nomes são o All-In Connectivity™ e o Plugged In™ disponível nos resorts Royalton Luxury Resorts e Planet Hollywood Beach Resorts, bem como a turnê de realidade aumentada do Planet Hollywood Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort.

O Blue Diamond Resorts lançará o vídeo de um resort por semana nos próximos meses para que todos os viajantes tenham uma perspectiva totalmente integral de cada resort. Assista a série de vídeos clicando aqui.

Sobre o Blue Diamond Resorts

Desde a sua criação em 2011, o Blue Diamond Resorts estabeleceu um portfólio impressionante de mais de 45 hotéis e mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Os resorts foram projetados para todas os ocasiões, desde as férias em família somente para adultos até as férias em família repletas de diversão. Fuja para o paraíso em um dos All-In Luxury® do Royalton Luxury Resorts premiado. Não importa se você viaja em família, em grupo, casal ou com amigos, todos os resorts são família e oferecem serviços personalizados e comodidades exclusivas, incluindo o All-In Connectivity™. Aproveite ao máximo seus esportes favoritos, cortesia da Sports Event Guarantee™. O Hideaway at Royalton oferece uma experiência somente para adultos com refeições exclusivas e acomodações preferidas, além do elegante resort de estilo de vida. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts. Sempre algo para celebrar todos os dias nestes deslumbrantes resorts exclusivos para adultos, rodeados pela beleza de tirar o fôlego dos trópicos. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts &Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels and Resorts atrai o hóspede para a Vacation Like A Star™ com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes dos Estados Unidos. O Mystique by Royalton, um conjunto de resorts de estilo boutique, oferece férias personalizadas em locais incrivelmente bonitos, cheios de aventuras sem fim.

Para mais informações sobre o Blue Diamond Resorts, visite https://www.bluediamondresorts.com/

