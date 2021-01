Bob Murray, Zack Dekkaki e Ric Wake lançam a empresa de entretenimento global Loki Artist Group

LOS ANGELES

, 27 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Os empresários da indústria da música, Zack Dekkaki eanunciaram hoje a formação do Loki Artist Group, uma empresa de entretenimento global progressiva da qual todos eles são co-fundadores, criada para investir no futuro da música. Em um momento em que a indústria do entretenimento está sendo redefinida, o foco principal do novo grupo é ajudar as empresas de música com apoio financeiro, comercial e criativo para construir e implementar novos fundamentos para o sucesso no futuro.

O Loki Artist Group estreia com dois estúdios de gravação (um em Los Angeles, CA e outro em Toronto, Canadá) e uma empresa de gestão, a Elev8 Global Entertainment, assim como uma gravadora e uma divisão editorial. O grupo buscará novos artistas, compositores e produtores que queiram firmar contratos de gestão, bem como novos empreendimentos musicais para fazer parcerias com os ativos que eles oferecem. A empresa oferecerá serviços de A& (Artistas e Repertório), desenvolvimento de artistas, promoção digital, gerenciamento de mídia social e marketing, assim como serviços de licenciamento e sincronização, o que permitirá aos clientes se conectarem com marcas globais, filmes, televisão e veículos publicitários através de sua música.

A Elev8 Global Entertainment, que recentemente uniu forças com o Loki Artist Group, tem proporcionado serviços completos de gestão de talentos sob a liderança de Bob Murray para uma ampla gama de músicos e artistas desde 2007. Depois de representar turnês globais como o premiado compositor Yanni, o astro internacional da Disney Jorge Blanco e o produtor pop/eletrônico Bruno Martini, a Elev8 se especializou em negociar contratos para grandes negócios de gravação, assim como aparições no cinema e na televisão, na obtenção de lucrativos acordos de licenciamento de sincronização, na operação e promoção de turnês globais de arena e na produção de especiais de TV para concertos transmitidos internacionalmente. Seu elenco atual inclui Jorge Blanco, Jonathan Antoine, Shaun Jacobs, Anna Chase e J Broadway.

Ao fazer o anúncio, o co-fundador Bob Murray disse: "O Loki Artist Group é uma família musical global de pessoas e organizações que trabalham juntas para se preparar para o novo mundo de nossos negócios, com um modelo centrado no desenvolvimento dos direitos autorais da música e seus criadores. Dados os desafios apresentados nos últimos dez meses, a indústria da música precisou se adaptar para redefinir seus objetivos e continuar seu crescimento criativo. Estamos entusiasmados em fazer parte dessa nova onda de desenvolvimento."

O co-fundador Zack Dekkaki acrescenta: "No Loki Artist Group, buscamos neste momento oportunidades de investimento estratégico com empresas de música que são conduzidas por executivos líderes, cujos elencos de artistas exclusivos mostram a capacidade de adaptar-se durante este tempo e preparar-se para o retorno antecipado aos palcos. Com as mudanças que temos observado na indústria da música e de entretenimento como um todo, o Loki Artist Group não apenas fornecerá financiamento, mas também recursos administrativos, de edição musical, de criação e outros em parceria para dar suporte a esses negócios à medida que eles se adaptam ao mercado musical em rápida mudança."

"Não havíamos planejado iniciar o Loki Artist Group durante uma pandemia. Foi a mão de cartas que nos foi dada. Mas no final das contas, as pessoas amam música. Esta é a condição humana. Acredito que diferentes oportunidades aparecerão à medida que crescermos. É importante não ser tão rígido e ter a capacidade de acompanhar a evolução do tempo tanto musical como espiritualmente. As grandes músicas e os grandes artistas serão sempre importantes, independentemente do que está acontecendo no mundo", disse Ric Wake, co-fundador.

Avançando para 2021, o novo grupo antecipa um ano de oportunidades, concentrando seus esforços não apenas em apoiar seus atuais clientes e parceiros, mas em ampliar ainda mais seu alcance.

"Neste momento, nosso foco principal é manter a dinâmica, buscando novos artistas e empresas que compartilhem de nossa visão de empoderamento da indústria musical", acrescentou Murray. "Apesar de sermos extremamente empáticos às duras condições compartilhadas pelo coletivo durante este período delicado da história, é muito bom ver que algo de bom pode surgir de um cenário preocupante. O Loki Artist Group é muito mais do que apenas uma empresa, e estamos entusiasmados em ver para onde esta jornada nos leva."

