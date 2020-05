Boku e Pearl Abyss ampliam pagamentos móveis e eWallets em todo o mundo

SAN FRANCISCO, May 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Boku (AIM: BOKU), principal empresa de comércio de operadoras independentes do mundo, tem o prazer de anunciar um lançamento multinacional ao vivo hoje do Direct Carrier Billing (DCB) e serviços de pagamento eWallet para a Pearl Abyss Corp (“Pearl Abyss”), desenvolvedora de jogos coreana, mais conhecida pelo game MMORPG (massivamente multiplayer online role-playing game) Black Desert.



Os países do lançamento são: Rússia, Turquia, Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia e Cingapura e, juntamente com o sistema de faturamento das operadoras, também incluirão serviços de pagamento eWallet locais, como RabbitLinePay, GCash, GoPay, OVO, Dana e GrabPay.

Comentando sobre o assunto, Kevin Kim, CBO da Pearl Abyss, disse: “Nem todo mundo tem um cartão de crédito ou se sentem confortáveis em fornecer os dados do cartão de crédito nas compras online. No entanto, quase todo mundo tem um dispositivo móvel que pode ser usado para pagamentos online, é por isso que os serviços de pagamento "Mobile First" da Boku através de faturamento direto das operadoras e faturamento de eWallet nos atraem. A experiência de checkout segura, intuitiva, fácil de usar e de baixo atrito resultará em maior satisfação, atração e retenção do cliente. A Pearl Abyss quer ter uma parceria de sucesso com a Boku, em particular para o lançamento das nossas novas e empolgantes ofertas de jogos Black Desert.”

Jon Prideaux, CEO da Boku, disse: “Esta parceria da Pearl Abyss com a Boku é uma demonstração perfeita de como a Boku ajuda as empresas a adquirirem novos usuários pagantes, oferecendo a seus clientes as melhores opções de pagamento locais acessíveis a partir dos dispositivos móveis. Não estamos apenas processando pagamentos diretos de faturamento de operadoras, mas também pagamentos eWallet locais que estão se tornando uma forma cada vez mais popular de pagamento móvel para muitos dos nossos clientes.”

Informações:

Boku, Inc.

Jon Prideaux, Chief Executive Officer

Keith Butcher, Chief Financial Officer +44 (0)20 3934 6630 Peel Hunt LLP (Consultor e Corretor)

Edward Knight/Nick Prowting/Christopher Golden +44 (0)20 7418 8900 IFC Advisory Limited (PR e IR Financeiro)

Tim Metcalfe/Graham Herring/Florence Chandler +44 (0)20 3934 6630

Notas aos Editores

Sobre a Boku

A Boku Inc. (AIM: BOKU) é uma das principais fornecedoras de soluções de comércio de operadoras e de identidade móvel do mundo. A plataforma tecnológica da Boku, que está ligada a mais de 177 operadoras de rede móvel em todo o mundo, confere a identidade do usuário, executa pagamentos e fornece novos serviços, simplificando as interações móveis diárias dos consumidores com empresas digitais.

A plataforma tecnológica da Boku é usada em mais de 59 países com mais de 815 milhões de transações confirmadas em 2019, contribuindo com US $ 5 bilhões para a economia digital. As empresas que atualmente empregam a plataforma da Boku para simplificar a inscrição, adquirir novos usuários pagantes e evitar fraudes são líderes globais como Apple, Discover, Experian, Facebook, Fiserv, Google, Microsoft, Netflix, PayPal, Sony, Spotify, Uber e Western Union.

A Boku Inc. foi estabelecida em 2008, está sediada em Londres, no Reino Unido, e tem escritórios em vários locais do mundo, incluindo nos EUA, Mumbai, Munique, Pequim, Paris, São Paulo, Cingapura, Taipei e Tóquio.

Para mais informações sobre a Boku Inc., visite: https://www.boku.com

Sobre a Pearl Abyss

Mais conhecida pela franquia MMORPG Black Desert, a Pearl Abyss é uma desenvolvedora líder da indústria de jogos. Fundada em 2010, a Pearl Abyss desenvolveu o Black Desert para PC, celular e console, e está desenvolvendo a Shadow Arena para PC e console. Todos os jogos da Pearl Abyss são criados no seu próprio sistema proprietário e são conhecidos pelos seus gráficos de ponta. A empresa também está desenvolvendo Crimson Desert, DokeV, e PLAN 8 e está pronta para dar continuidade ao seu crescimento até 2020 e manter sua posição como uma das líderes da Ásia no desenvolvimento de jogos.