Brasil cresce 55% em número de instalações de apps e é o país com maior e mais rápido crescimento da América LatinaDe acordo com a AppsFlyer, em 2020 apps brasileiros representam 18% das instalações de apps em LATAM, contra 8% em 2018Durante pandemia o aumento de receitas de aplicativos cresceu 50% no Brasil

SÃO PAULO, 1 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Brasil cresce 55% em instalações de apps em dois anos, adota globalização e dobra seus investimentos fora do país em seus aplicativos. É o que mostra estudo da AppsFlyer , líder global em atribuição e análise de dados para aplicativos, lançado hoje.

O mercado de apps na LATAM cresceu em investimento em publicidade para aquisição de usuários e em adoção. Aplicativos latino americanos gastaram na região em 2019, U$3,1 bilhões em campanhas para instalação de apps,, e até 2022, esse gasto deve alcançar U$6,9 bilhões. Somente o Brasil foi responsável em 2019 por US$1,8 bilhão em gasto com instalações.

O Brasil assumiu a sua posição como um dos grandes mercados globais de apps, e lidera o mercado LATAM, não só como o maior mercado consumidor, mas também, como o mercado com maior e mais rápido crescimento na região, seguido por México e Colômbia.

Apps chineses perderam gás. Em 2018 chegaram a 48% dos apps presentes em LATAM, mas em 2020, vemos uma maior distribuição de apps globais. Apps Brasileiros aumentaram significativamente a sua parcela de participação no mercado latino americano, mostrando a força do ecossistema de apps brasileiros. De acordo com a AppsFlyer, em 2020 apps brasileiros representam 18% das instalações em LATAM, contra 8% em 2018.



Durante a pandemia, o crescimento da receita dos apps no Brasil com publicidade subiu 50%. Brasil lidera o mercado da região LATAM em todos os aspectos: em instalações, em uso e em receita. Aplicativos de games lideram a lista brasileira, seguido por compras e em terceiro lugar apps de finanças.



Dentre outros levantamentos, nota-se um aumento na adoção de retargeting para atrair usuários (18% no Brasil em 2020) e a permanência de fraudadores no mercado de publicidade mobile com bots mais sofisticados.



O estudo avaliou um total de 2,9 bilhões de instalações, com levantamentos de: investimentos em campanhas e investimento total, projeção até o fim do ano, instalações na região e no Brasil, representação de apps nacionais na região, entre outros. Para acessar o documento clique aqui.



