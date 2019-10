British American Tobacco Seleciona Synchronoss Digital Experience Platform para Acelerar a Entrega de Viagens Altamente Otimizadas para o Cliente

Novo projeto-piloto abrange três países europeus para apoiar os membros da equipe de vendas nas lojas

BRIDGEWATER, N.J., Oct. 31, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ:SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens, produtos digitais e IoT, anunciou hoje o lançamento de um projeto-piloto multinacional da Synchronoss Digital Experience Platform (Plataforma de Experiência Digital - DXP) da British American Tobacco (BAT), uma empresa líder de bens de consumo de várias categorias que fornece produtos de tabaco e nicotina a milhões de consumidores adultos em todo o mundo.A solução Synchronoss DXP irá proporcionar à BAT um conjunto de capacidades que simplifica consideravelmente a oferta de TI, permitindo que BAT possa conceber, implementar, gerir e otimizar rapidamente as viagens dos clientes, proporcionando ao mesmo tempo uma experiência unificada em todas as lojas.“O DXP da Synchronoss irá oferecer insights, flexibilidade e velocidade necessárias para criar viagens guiadas altamente otimizadas que oferecem valor adicional para nossos clientes, e também receita máxima”, disse Jean-Francois Parent, Diretor Global de Varejo Próprio e Novos Canais da British American Tobacco. “Ao mesmo tempo, o DXP ajudará a garantir que nossos clientes adultos em todo o mundo possam contar com uma experiência consistente ao explorarem nossos produtos – incluindo durante a interação com um tablet na loja e um dos membros da nossa equipe de vendas”.O projeto-piloto será implantado durante três meses em 25 lojas BAT na Europa: 10 lojas na Polônia, 9 lojas no Reino Unido e 6 lojas na Alemanha.Chris Hill, SVP Digital Transformation, Synchronoss, disse: “Nossa Synchronoss Digital Experience Platform fornece à BAT inteligência e capacidades técnicas necessárias para a implementação de uma experiência de varejo de cliente de mais qualidade que oferece valor excepcional tanto para seus clientes quanto para os resultados financeiros da empresa”.Para saber mais sobre a Synchronoss Digital Experience Platform, visite Synchronoss website.Sobre a Synchronoss Synchronoss (NASDAQ:SNCR) transforma a maneira como as empresas criam novas receitas, reduzem os custos e encantam seus assinantes com a nuvem, mensagens, produtos e plataformas IoT que apoiam centenas de milhões de assinantes em todo o mundo digital. As novas tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras da Synchronoss, parcerias confiáveis e pessoas talentosas mudam a forma como os clientes de Tecnologia-Mídia-Telecomunicações ampliam seus negócios. Para mais informação, acesse www.synchronoss.comContato:Mídia: América do Norte: Diane Rose CCgroup M: +1 202-350-2469 E: synchronoss@ccgrouppr.comInternacional: Anais Merlin CCgroup T: +44 (0)203 824 9219 E: synchronoss@ccgrouppr.comInvestidores: Joe Crivelli Synchronoss 908-566-3131investor@synchronoss.com