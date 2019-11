Cabo submarino Malbec da GlobeNet ganha como Melhor Projeto das Américas no Prêmio de Capacidade de Operadora Global 2019O novo sistema foi reconhecido por melhorar a conectividade entre Argentina, Brasil, toda a América do Sul e os EUAPR Newswire

MIAMI, 7 de novembro 2019

MIAMI, 7 de novembro 2019 /PRNewswire/ -- GlobeNet, a provedora líder no atacado de infraestrutura de telecomunicações nas Américas que mais rápido cresce, ganhou o Prêmio Melhor Projeto das Américas (Best Americas Project Award) no Prêmio de Capacidade de Operadora Global 2019 por seu novo sistema de cabo submarino Malbec de 2.500 km.

Implantado em colaboração com o Facebook, o sistema Malbec de cabos submarinos traz a Argentina inteiramente para a rede GlobeNet, proporcionando perfeita conectividade entre o cone sul da América do Sul, Brasil e os Estados Unidos. Usando os mais recentes aperfeiçoamentos em tecnologia de fibra ótica, a exemplo de SDM (Spatial Division Multiplexing, em inglês), ele vai fornecer o dobro da atual capacidade internacional para a Argentina. Como resultado, a nova infraestrutura vai permitir acesso de alta velocidade ainda maior a conteúdos de mídia social, streaming e serviços de nuvem em toda a região.

"A Argentina, o Brasil e a América do Sul como o todo representam uma economia digital florescente que requer infraestrutura de ponta para satisfazer as necessidades urgentes dos anos que virão", diz Eduardo Falzoni, CEO da GlobeNet. "O projeto Malbec é um testemunho de nossas capacidades, especialidades e compromisso com a região, onde estamos operando há 20 anos. Para nós, este prêmio reconhece o quanto o cabo submarino será importante para a completa transformação digital das Américas, quando estiver totalmente concluído, em julho de 2020".

Ao longo do ano passado, a América Latina experimentou um aumento de inovação e investimentos em sua paisagem de telecomunicações. Desde o desenvolvimento de centro de dados dos tipos brown e greenfield a novos cabos submarinos, os governos regionais continuam a incentivar novos projetos, à medida que empresas cada vez mais exigem acessos de alta velocidade a serviços de nuvem, streaming de conteúdo e outra internet das coisas (IoT, em inglês) de intenso uso de largura de banda e aplicativos de computação de borda. De acordo com o IDC, até 2022 mais de 20% das implementações de nuvens empresariais da América Latina incluirão computação de borda.

Para atender as necessidades digitais e de rede da região, a GlobeNet continua a investir em modernizações de sua infraestrutura e de suas ofertas de serviços. Com o projeto Malbec de cabo submarino, a GlobeNet está essencialmente testando a inteira paisagem de telecomunicações da região para o futuro, para as mais exigentes demandas de rede dos próximos anos.

Para saber mais sobre a GlobeNet, visite o site da empresa em www.globenet.com.

Sobre a GlobeNetA GlobeNet é uma provedora de telecomunicações no atacado que conecta as Américas com um portfólio integrado e abrangente de rede, IP, centros de dados e serviços de segurança. Todas as soluções de dados de baixa latência e de TI da empresa são suportadas por um premiado e ultra resistente sistema de cabos submarinos de 23.500 km e infraestrutura de centro de dados. Com um novo cabo de 2.500 km para Argentina já em implantação, a especialidade técnica da GlobeNet e liderança em serviços ao cliente ajudam a garantir que seus parceiros estejam sempre prontos para futuros desafios.

A GlobeNet obteve o Prêmio Excelência em Centros Regionais de Dados (Excellence in Regional Data Centre) no Prêmio Datacloud (Datacloud Awards) 2019. A empresa é também a Melhor Provedora de Dados e Capacidade do Ano e Melhor Consórcio de Cabo Submarino (Malbec) (Best Data and Capacity Provider of the Year &Best Subsea Cable Consortium (Malbec)) do Prêmio Comunidade de Operadoras (Carrier Community Awards) 2019, a Melhor Operadora de Centro de Dados (Best Data Center Operator) do Prêmio Ótico e NGON (NGON &Optical Awards) 2019, a Melhor Plataforma (Best Plataform) de 2019 no Prêmio Mundial das Operadoras (Carrier World Awards), a Melhor Provedora de Conectividade (Best Connectivity Provider) no Prêmio Datacloud (Datacloud Awards) 2018 e, pela Frost and Sullivan, a Empresa do Ano de 2017, 2018 e 2019.

Contato de mídia:Raul Fraile+1 561 314 0531marketing@globenet.net

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/621637/GlobeNet_PR_Logo.jpg

FONTE GlobeNet