CAMILA CABELLO É A GRANDE ATRAÇAO NA INCRÍVEL CERIMÔNIA DE ABERTURA DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE APRESENTADA PELA PEPSI®

- A CANTORA/COMPOSITORA INDICADA AO GRAMMY®, GANHADORA DE VÁRIOS DISCOS DE PLATINA E QUE ESTÁ NO TOPO DAS PARADAS SE APRESENTARÁ NO PEPSI STAGE LIVE EM PARIS EM 28 DE MAIO, ANTES DO EVENTO ESPORTIVO ANUAL MAIS ASSISTIDO DO MUNDO -

NOVA YORK, 9 de maio de 2022 /PRNewswire/ --#PLAYTOINSPIRE-- Hoje, a UEFA e a Pepsi® têm o prazer de anunciar que Camila Cabello, a cantora/compositora indicada ao GRAMMY®, ganhadora de vários discos de platina e que está no topo das paradas, se apresentará na cerimônia de abertura da final da UEFA Champions League apresentada pela Pepsi deste ano. Agora em seu sexto ano, a cerimônia de abertura contará com a responsável pelos sucessos "Bam Bam", "Señorita" e "Havana" no palco para abrir um dos maiores eventos esportivos do mundo e trazer a energia e o clima da final da UEFA Champions League para milhões de espectadores sintonizados em todo o mundo.

A apresentação de cinco minutos está prevista para ser uma celebração de tirar o fôlego com o tema Carnaval, com uma impressionante exibição de fantasias, dançarinos e músicos, coreografada para oferecer um espetáculo vibrante aos torcedores no estádio, e em casa, ao vivo do Stade de France em Paris no sábado, 28 de maio. A produção da cerimônia de abertura apresentará um medley dos maiores sucessos da cantora, além de lançamentos do aclamado terceiro álbum de estúdio "Familia".

Camila Cabello comentou:"Estou muito entusiasmado por subir ao palco na final da UEFA Champions League em Paris este mês! Pretendo fazer um show realmente especial, reunindo o espírito da minha herança latina e um sentimento de união para fãs de esportes e música em todo o mundo - mal posso esperar!"

Para anunciar a apresentação de Camila na final da UEFA Champions League, a Pepsi compartilhou um vídeo curto em seu canal no YouTube mostrando um pouco do que os fãs podem esperar em Paris. No clipe, Camila é rodeada por uma série de animações divertidas e estampas florais inspiradas no icônico Carnaval de Oaxaca no México. As cores vibrantes foram usadas intencionalmente para canalizar a sensação de união e celebrar a reunião de pessoas de todas as comunidades, mostrando como o poder da música e do esporte pode unir as pessoas em todo o mundo.

Eric Melis, vice-presidente de marketing Global de Pepsi, disse:"A Pepsi vem trabalhando com a UEFA na construção da plataforma da cerimônia de abertura desde 2016, e estamos muito satisfeitos em retomar os shows ao vivo nos estádios e trazer Camila Cabello para o palco este ano. A Pepsi tem uma longa e rica tradição em entretenimento e o show deste ano não decepcionará, mostrando elementos do espírito latino de Camila para um dos eventos esportivos mais esperados do ano."

Todos os anos, a cerimônia de abertura conta com alguns dos artistas da música mais populares do mundo para fazer uma apresentação marcante eletrizante, que traz um grande burburinho para a final da UEFA Champions League no verdadeiro estilo da Pepsi. A cerimônia de abertura de 2022 não será diferente e estará presente em todo o marketing comercial internacional da Pepsi, que inclui Pepsi, Pepsi Black/MAX e Diet Pepsi.

Guy-Laurent Epstein, diretor de marketing da UEFA, comentou:"Estamos entusiasmados em colaborar com nossos parceiros de longa data da Pepsi em mais uma cerimônia de abertura de muita diversão na final da UEFA Champions League de 2022. Esses eventos sempre oferecem a associação ideal entre os esportes e a música, e sabemos que os fãs adoram assistir, e a Pepsi é a parceira perfeita para nos ajudar a fazer isso. Sabemos que Camila Cabello é uma das artistas mais populares do mundo, e ela nos ajudará a animar nossos fãs na apresentação da cerimônia de abertura com um show que os torcedores de futebol nunca esquecerão."

Camila também está entre vários talentos da música e do futebol que apoiarão o #Football4Refugees, um apelo lançado pelo ACNUR, a Agência de Refugiados da ONU, para unir a comunidade global do futebol para arrecadar fundos para pessoas refugiadas em todo o mundo. Na semana passada, a Pepsi anunciou que será a primeira marca global a fazer parceria com o ACNUR, e o braço filantrópico da PepsiCo, a PepsiCo Foundation, doou US$ 1 milhão para #Football4Refugees, elevando a ajuda humanitária total da empresa prometida à crise global de refugiados para quase US$ 15 milhões. Camila apoiará a iniciativa participando da iniciativa social 'Pass It On' da marca, pela qual a cantora irá postar um pequeno clipe em suas redes sociais incentivando seus seguidores online a doarem para a causa.

Mais informações podem ser encontradas no site https://donate.unhcr.org/global/en/football4refugees.

A cerimônia de abertura da final da UEFA Champions League deste ano será transmitida para mais de 200 países e territórios do mundo, minutos antes do início do maior jogo de futebol de clubes europeus. Os fãs poderão sintonizar para assistir ao show por meio de sua emissora local e nos canais oficiais da UEFA no TikTok e YouTube.

Para mais informações e atualizações sobre a final, siga a Pepsi no Instagram e Twitter. Participe da conversa on-line com #PlayToInspire.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados por consumidores mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios do mundo. A PepsiCo gerou mais de USD 79 bilhões em faturamento líquido em 2021, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos práticos como Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas agradáveis, incluindo muitas marcas icônicas que geram mais de USD 1 bilhão cada uma em vendas estimadas de varejo anualmente.

O que orienta a PepsiCo é nossa visão de ser líder global em bebidas e alimentos práticos ganhando com a PepsiCo Positive (pep+). A pep+ é nossa transformação estratégica completa que coloca a sustentabilidade no centro de como geraremos valor e crescimento, operando dentro dos limites planetários e inspirando mudanças positivas para o planeta e para as pessoas. Para mais informações, acesse www.pepsico.com.

Sobre Camila Cabelllo

A cantora, compositora, atriz e ativista Camila Cabello, com certificação diamante e indicada várias vezes ao GRAMMY®, leva a música e a cultura populares além dos limites e fronteiras. Ela quebrou um recorde após o outro e fez história no caminho. Camila se tornou, de forma notável, "a primeira mulher hispânica a alcançar o status de RIAA Diamond" com seu sucesso arrasador "Havana" [com a participação de Young Thug], que chegou ao primeiro lugar da Billboard e que também se destaca "como a música mais reproduzida de todos os tempos de uma artista do sexo feminino." Ela acumula dezenas de prêmios, incluindo dois GRAMMY® latinos, cinco American Music Awards e um Billboard Music Award. Em 2018, seu álbum de estreia, Camila, ficou em primeiro lugar na Billboard Top 200 e, posteriormente, se tornou disco de platina. O álbum recebeu uma indicação ao GRAMMY® na categoria de "Melhor Álbum Vocal Pop" com "Havana (Live)" e recebeu uma menção por "Melhor Apresentação Pop Solo." Com o sucesso do single triplo-platina "Never Be The Same", ela fez história novamente como "a primeira artista a conseguir dois singles em multi-formato com os dois primeiros singles de um álbum de estreia." Em 2019, ela fez parceria com Shawn Mendes em "Señorita". O hino multiplatina conseguiu uma indicação ao GRAMMY® de "Melhor Apresentação em Dupla/Grupo". Seu segundo álbum, ROMANCE, conquistou o status de platina. Em seguida, ela se tornou a "primeira artista do sexo feminino, desde Adele, a chegar ao topo de três paradas da Billboard: Hot 100, Top 200 e Artist 100." No entanto, mais recentemente, Camila realizou sua mais importante, irresistível e inimitável conquista artística até o momento, com seu terceiro álbum, Familia, lançado em abril de 2022.

Sobre a PepsiCo Foundation

Fundada em 1962, a PepsiCo Foundation, a divisão filantrópica da PepsiCo, investe nos elementos essenciais de um sistema alimentar sustentável com a missão de ajudar comunidades a prosperar. Trabalhando com organizações sem fins lucrativos e especialistas em todo o mundo, a fundação se dedica a ajudar comunidades a obter acesso à segurança alimentar, água segura e oportunidades econômicas. A fundação se esforça para exercer impacto tangível em todo o mundo por meio de parcerias e programas estratégicos, colaborando com colegas do setor, organizações locais e internacionais e funcionários para produzir mudanças em larga escala nas questões significativas que são de importância global.

Sobre a #Football4Refugees

A iniciativa #Football4Refugees foi criada pelo ACNUR para unir a comunidade global de futebol no levantamento de fundos essenciais para oferecer assistência humanitária, como proteção, abrigo e outros itens essenciais de sobrevivência para refugiados desalojados por conflitos e perseguições.

Sobre o ACNUR

O ACNUR, a Agência de Refugiados da ONU, protege as pessoas obrigadas a abandonar suas casas por causa de conflitos e perseguições. Trabalhamos em mais de 130 países, protegendo milhões de pessoas e respondendo com apoio que salva vidas, protege os direitos humanos fundamentais e as ajuda a construir um futuro melhor.

