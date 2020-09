Caminhões betoneira elétricos a bateria da SANY: quando a mistura de concreto tradicional torna-se verde

PEQUIM, 28 de setembro de 2020 /PRNewswire/ - A SANY lançou a versão elétrica totalmente a bateria de seus caminhões betoneira, que estão programados para estar sob o foco das atenções na bauma CHINA 2020.

O modelo leve é equipado com motores síncronos de ímã permanente com potência máxima de 350 kW e torque de 2.800 N·m, com desempenho notavelmente superior aos veículos movidos a diesel. As baterias LFP de alta densidade energética fornecem fontes de energia suficientes para as atividades de movimento e mistura do veículo, permitindo uma autonomia de condução de 250 km com classificação NEDC. O mais importante é o nosso projeto de segurança. Realizamos uma parceria com o fornecedor líder mundial de baterias para aumentar a fonte de energia com tecnologia de gestão térmica, estrutura anticapotamento e sistema de proteção à prova de fogo.

Outras características do veículo incluem a função de autoaquecimento em ambiente de baixa temperatura e sistema de resfriamento avançado em condições de alta temperatura, para que o caminhão seja versátil em uma ampla gama de condições de trabalho. Adicionalmente, a Truck Line, uma plataforma de IoT dedicada aos veículos da SANY, oferece funções que aumentam a produtividade, como monitoramento em tempo real, análise de desempenho e diagnóstico remoto.

Esses caminhões betoneira não são apenas um protótipo, mas foram entregues e subcontratados para nossos parceiros estratégicos na China. O mundo está ficando verde. As soluções alimentadas por bateria da SANY estão ajudando os nossos clientes a adquirir confiança para enfrentar as cada vez mais rígidas regulamentações sobre emissões.

