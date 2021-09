CamScanner Abre Acesso Premium Gratuito para Universidades no Brasil, México, Argentina, Colômbia e Chile

NEW YORK, Sept. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CamScanner , O popular aplicativo CamScanner, usado para a digitalização de documentos, recentemente anunciou seu programaque abre acesso à versão premium de seu produto gratuitamente para universidades no Brasil, México, Argentina, Colômbia e Chile para capacitar alunos e educadores. Alunos e educadores podem verificar a suas identidades educacionais no aplicativo CamScanner e ser atualizados para acesso premium — com os benefícios do espaço em nuvem 10G, experiência sem anúncios, sem marca d'água na digitalização, o recurso de digitalização de ID, a capacidade de converter imagens para Excel e muito mais — gratuitamente.

A decisão vem em resposta à reações positivas à contribuições do CamScanner com contas de educação no ano passado. Mais de 1,500,000 alunos e educadores de 9,000 escolas aplicaram as contas de educação do CamScanner. Ao abrir suas contas premium para universidades gratuitamente, a tecnologia CamScanner está capacitando a educação em todo o mundo.



Capacitando a Transformação Digital em Sistemas Educacionais

O setor de educação sempre procurou aplicar tecnologias emergentes para inovar e melhorar o processo de aprendizagem, mas a pandemia COVID-19 acelerou ainda mais a transformação digital na educação com o crescimento significativo do e-learning e ensino à distância.

Impulsionado pela digitalização móvel líder mundial e pela tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), o CamScanner permite que os usuários digitalizem, editem e gerenciem seus documentos físicos de forma mais eficiente com seus telefones celulares ou tablets. Além disso, os usuários também podem converter arquivos PDF para Excel/Word/JPG/PPT e viceversa.

Alunos tem usado o CamScanner amplamente como uma ferramenta essencial para digitalizar documentos na forma de digitalização, e para baixar a seus deveres de casa e tarefas para o Google Classroom. O aplicativo também foi recomendado para digitalizar formulários de registro de escolas, identidades e outros documentos físicos para produzir cópias digitais.

Verifique a Identidade Educacional e Obtenha Acesso Premium

Alunos e educadores podem ativar os benefícios de sua conta EDU verificando suas identidades educacionais com um endereço de e-mail que termina em ".edu". Seu círculo escolar no aplicativo é ativado quando uma conta educacional é verificada. Alunos e educadores também podem compartilhar seu convite a versão premium para encorajar os colegas a se juntarem ao CamScanner também. Assim que uma escola tiver mais de 20 contas educacionais verificadas, todas as contas educacionais dessa escola serão automaticamente atualizadas para premium.

"O novo normal produzido pela pandemia fez com que o ensino e a aprendizagem digital evoluíssem mais rápido que nunca", diz Michael Zhen, fundador do CamScanner. “Como nosso objetivo é apoiar alunos e educadores com nossas tecnologias mais recentes, estamos muito satisfeitos em ver que o CamScanner tem sido usado extensivamente em todo o mundo e que nossa tecnologia está contribuindo para a sociedade. Estamos planejando abrir os benefícios do CamScanner para mais países em um futuro próximo. ”

Outras informações:

Instruções para professores e alunos universitários para obter acesso premium gratuito:https://bit.ly/2XAZOyT

Perguntas frequentes:https://bit.ly/3hV8eIs

Para professores universitários ou membros do corpo docente que pretendem se inscrever para acesso premium gratuito ao CamScanner em nome de sua organização, entre em contato com camscanner_mkt@intsig.com

Sobre CamScanner: https://www.camscanner.com/

