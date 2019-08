Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot- Começam as pré-inscrições para a versão global de "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-"

Planejada a Campanha de Comemoração do Lançamento Global!

Tóquio, Aug. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- GMO Internet, Inc. (doravante "GMO Internet") iniciou as pré-inscrições para "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-" hoje, 8 de agosto na App Store e no Google Play. "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-" é a versão global de um RPG de simulação de futebol para smartphones, "Captain Tsubasa ZERO" (doravante "Captain Tsubasa ZERO"), disponível atualmente no Japão.

[1] Começam as pré-inscrições para a versão global de "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-"

[Detalhes]

Foram abertas as pré-inscrições na App Store e no Google Play de "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-", versão global de Captain Tsubasa ZERO, um jogo para smartphones distribuído no Japão.

Disponível em 7 idiomas: inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português e tailandês. É planejado o lançamento do jogo em mais de 90 regiões e países.

Links para pré-inscrição em "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-"

App Store:https://apps.apple.com/app/id1462848280

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.tsubasa.global

Facebook:https://www.facebook.com/CaptainTsubasaZERO/

Campanha de pré-inscrição

Dependendo do número total de pré-inscrições na App Store e no Google Play Store e de curtidas na página oficial do Facebook para o lançamento de Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-, os jogadores da versão global podem receber até 3.000 joias.

10.000 pré-inscrições: 100 joias

30.000 pré-inscrições: 300 joias

50.000 pré-inscrições: 500 joias

100.000 pré-inscrições: 1.000 joias

200.000 pré-inscrições: 2.000 joias

300.000 pré-inscrições: 3.000 joias





[2] Campanha de Lançamento Planejada!

[Detalhes]

Com o lançamento de "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-", versão global de Captain Tsubasa ZERO, várias campanhas(?1) estão planejadas, incluindo o bônus ao entrar de Comemoração de Lançamento e a de 300 transferências. Além disso, ao equipar CryptoChips da GMO (doravante "CryptoChips") (?2) "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-" planeja realizar eventos com remuneração distribuída em CryptoChips.

1. Bônus ao entrar de Comemoração do Lançamento

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/affa8c4e-86bc-498f-be18-474741d2a2fb

2. 300 transferências de Comemoração do Lançamento

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1452d936-e839-461a-94e0-60f3bd4631fb

3. Novos cenários da Seleção de Base

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a9c8c21-3579-4ddd-b5fa-2c85fe8c76b6

1 As informações listadas aqui podem ser alteradas sem aviso prévio.

2 CryptoChips são um recurso que pode ser utilizado no aplicativo do jogo que permite que os jogadores recebam criptomoedas como remuneração no jogo dependendo da classificação dos jogadores ou ao cumprir missões e adquirir itens. A remuneração em criptomoedas será enviada para as carteiras dos jogadores (contas de criptomoeda) registradas anteriormente.

Sobre Captain Tsubasa

Captain Tsubasa conta histórias do craque Tsubasa Ozora, que é transferido para o Colégio Nankatsu e se desenvolve como jogador em partidas com rivais como Genzo Wakabayashi e Kojiro Hyuga.



O mangá conquistou grande popularidade com sua história inovadora, seus personagens únicos e diversas habilidades de tirar o fôlego que fazem os leitores quererem imitar. A popularidade se espalhou, e Tsubasa ficou conhecido pelo mundo todo.



O impacto afetou o futebol no mundo real, tendo sido um primeiro contato que despertou o interesse de muitos jogadores profissionais no Japão e fora dele.

Visão geral do jogo - "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-"

Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot- é um jogo para smartphones. Trata-se de uma simulação de jogos de futebol em tempo real em que os jogadores vivem a história do protagonista, Tsubasa, e participam do desenvolvimento de outros personagens. Com o modo de partidas automáticas, os jogadores podem disputar partidas emocionantes em que talentos especiais são liberados.



O mundo do novo anime "Capitão Tsubasa" é completamente reproduzido no modo cenário principal. O cenário é apresentado em diálogos e conta a história de Tsubasa e do desenvolvimento de outros personagens como jogadores de futebol. Além disso, há subcenários incluídos em episódios em que escolas mais obscuras aparecem na história do Capitão Tsubasa. Também há o modo partida, onde os jogadores podem formar uma equipe original com personagens e talentos de outras escolas, que podem ser adquiridos pelo modo cenário. Além do cenário, o modo traz conteúdos como bônus de acesso, recompensas no estilo gacha e vários eventos.





¦Título : Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot- ¦Gênero : RPG de simulação de futebol ¦Preço : Grátis para jogar (contém compras no aplicativo) ¦Pré-inscrição na : App Store :https://apps.apple.com/app/id1462848280 Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.tsubasa.global ¦Requisitos do sistema : Android 4.4 ou superior (recomenda-se 2GB de RAM ou mais) iOS 8.0 ou mais recente, iPhone 5s ou mais recente?iPod touch 6ª geração ou mais recente iPad 5ª geração ou mais recente, iPad mini2 ou mais recente?iPad Air • Alguns dispositivos podem não ser compatíveis. ¦Idiomas disponíveis : inglês, português, francês, italiano, alemão, tailandês ¦Desenvolvido por : ©2018 GMO Internet, Inc. ¦Distribuído por : ©GMO GP, Inc. ¦Direitos autorais : ©2018 GMO Internet, Inc. : ©GMO GP, Inc. : ©YOICHI TAKAHASHI/SHUEISHA,2018CAPTAIN TSUBASA COMMITTEE





As capturas de tela neste documento foram obtidas quando o aplicativo ainda estava em desenvolvimento.

Alguns recursos podem estar diferentes das condições atuais.

App Store é uma marca comercial da Apple Inc.

Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

Todos os outros nomes de empresas e nomes de produtos mencionados são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

GMO Internet Group

GMO Internet Group é uma líder na prestação de serviços de internet, que desenvolve e opera as soluções de domínio, hosting, nuvem, comércio eletrônico, segurança e pagamento mais usadas no Japão. O grupo também inclui a maior plataforma de FX trading online do mundo, além de publicidade online, mídia de internet e serviços relacionados a criptomoedas. GMO Internet, Inc. (TSE: 9449) tem sede em Tóquio, no Japão. Para mais informações, visite https://www.gmo.jp/en/

Informações de contato com relação ao serviço

GMO Internet, Inc.

Departamento de Jogos

E-mail:press.global@gmogp.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9a747693-b205-4669-bc7b-2b21b06a7484