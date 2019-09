Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-

No dia 12 de setembro, Captain Tsubasa ZERO - Miracle Shot passa a ficar disponível globalmente! Começa a "Campanha de Comemoração de Lançamento"!

TOKYO, Sept. 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na quinta-feira, dia 12 de setembro, a GMO Internet, Inc. (doravante "GMO Internet") passou a distribuir "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-", a versão global de um RPG de simulação de futebol em tempo real para smartphones. "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-" (doravante "Captain Tsubasa ZERO"), está disponível em mais de 100 regiões e países.Banner: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd183860-4211-4cde-afdb-a78df7f48d09https://apps.apple.com/app/id1462848280https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.tsubasa.globalApresentando o jogo!Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot- é um RPG com simulação de futebol em tempo real no qual o mundo do novo anime "Capitão Tsubasa" é completamente reproduzido. Use personagens conhecidos do anime, como "Tsubasa Ozora", "Kojiro Hyuga", "Schneider", "Diaz" e "Pierre", para formar seu próprio timaço original!Primeiro, consiga jogadores!Você pode conseguir jogadores por transferências grátis, que podem ser usadas uma vez por dia ou consumindo moedas no jogo, que podem ser obtidas avançando nas histórias que revivem o mundo do anime na TV! Vários talentos de ataque ou defesa podem ser definidos para cada jogador, sendo um dos elementos mais importantes do jogo para vencer uma partida. Também há talentos exclusivos para certos jogadores e técnicas familiares especiais do anime que podem ser usadas!https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c00a955-491b-4934-8dbf-13d664d0eaa4Monte um time com os jogadores obtidos!Depois de obter os jogadores, monte um time com eles! Você pode selecionar uma formação como "3-5-2" e "4-3-3" na Formação do Time. Você pode montar um time mais agressivo, um time que priorize a defesa ou qualquer um que combine com sua estratégia! Não entende muito de formações? Não se preocupe! O recurso de formação automática ajuda você a montar uma.https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7465d41a-a374-4935-81bf-070674416112Dispute uma partida com o seu time!Depois de formar um time, você já pode disputar uma partida! Seus jogadores correm pelo campo por conta própria seguindo as orientações do professor (ou seja, as suas)!Você pode usar um chute divino depois que o medidor encher ao longo da partida! Quanto mais cheia a barra, mais combinações são feitas. Escolha um jogador que tenha vantagem sobre o goleiro adversário para dar o chute e ter mais chance de marcar!!https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be4931a1-a017-406f-9746-ee673e64214eO modo história faz você reviver a empolgante narrativa original do anime.A história do novo anime é reproduzida no modo história! Reconstrua cenas famosas do anime da TV em partidas com times familiares!https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c2267948-cf20-444f-bb30-724ce1d9ae49Eventos e muito mais!Os conteúdos incluem eventos originais do jogo, histórias paralelas não contadas no anime da TV, uma Liga onde os jogadores podem testar as próprias habilidades, e muito mais!![1] Evento "Comemoração de Lançamento com até 300 transferências grátis"!https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/790d5091-5d60-48b8-92d2-96fc5989815c[Período da campanha]Depois do lançamento global até sexta-feira, 1º de novembro, 4:59 (JST)[Detalhes]Começa o evento "Comemoração de Lançamento com até 300 transferências grátis", onde os usuários ganham uma transferência 10x grátis diariamente. Os usuários têm 30 dias de evento, o que significa que é possível ganhar até 300 transferências no total. Entre todos os dias e aproveite o máximo de 300x transferências! Veja as Novidades no aplicativo para mais detalhes.[2] Começa a "Transferência de Comemoração de Lançamento"!https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90edd80a-e732-458f-b3f0-f6875e6c46c6[Período da campanha]Depois do lançamento global até quarta-feira, 25 de setembro, às 13:59 (JST)[Detalhes]Na "Transferência de Comemoração de Lançamento", as chances de surgimento aumentam para "Tsubasa Ozora Seleção de Base do Japão" e "Taro Misaki Seleção de Base do Japão". Ao colocar os dois jogadores no mesmo time, o potencial de talentos de cada jogador aumenta, além de uma "característica especial" que aumenta o potencial de talentos de acordo com o número de meio-campistas de base escalados na posição correta. Além disso, existe a possibilidade de conseguir jogadores pertencentes a times estrangeiros, incluindo os jogadores de 3 estrelas " Karl Heinz Schneider de Hamburgo" e " Genzo Wakabayashi de Hamburgo".Ademais, a cada três vezes que os usuários usarem transferências 10x, eles ganham uma transferência 10x grátis. Também existe a transferência 10x única de joias compradas, que garante o surgimento de mais de um jogador de 3 estrelas.https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea04c520-017f-4216-b9ef-5969f7568f8fhttps://www.gmo.jp/pdf/news/gmo_news_6540.pdf*As capturas de tela neste documento foram obtidas quando o aplicativo ainda estava em desenvolvimento. Alguns recursos podem estar diferentes das condições atuais. *App Store é uma marca comercial da Apple Inc.*Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.*Todos os outros nomes de empresas e nomes de produtos mencionados são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.GMO Internet GroupGMO Internet, Inc. (TSE: 9449) is headquartered in Tokyo, Japan. For more information, please visit https://www.gmo.jp/en/Informações de contato com relação ao serviçoGMO Internet, Inc.Departamento de JogosE-mail:press.global@gmogp.com