Carta de Esclarecimento da CamScanner

NOVA YORK, July 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em 11 de junho de 2021, um aplicativo chamado 'Free CamScanner' ou 'CamScanner gratuito’ como traduzido por alguns meios de comunicação, foi relatado por Quick Heal Technologies Ltd como infectado com software espião de Joker e posteriormente removido na Google Play Store.

Para esclarecimento, ‘Free CamScanner’ (às vezes traduzido em espanhol como ‘CamScanner gratuito’), foi desenvolvido por Mun Indah e não tem nenhuma afiliação com nosso aplicativo CamScanner oficial. Declaramos esse fato na nossa conta do Twitter. O CamScanner ainda está disponível na Google Play Store e é totalmente seguro de usar.

Aplicativo CamScanner no Google Play

Chegou ao nosso conhecimento que as notícias foram mal interpretadas por algumas publicações de notícias e nas redes sociais. Em muitos casos, nosso logotipo e até o nome do CamScanner estão sendo usados, o que está causando mal-entendidos e preocupações por parte do nossos usuários. Solicitamos que esses meios de comunicação e influenciadores de redes sociais revisem imediatamente seu conteúdo ou entraremos em ação judicial para proteger a reputação de nossa marca.

Em resposta à confusão, o aplicativo CamScanner é um aplicativo ‘freemium’ de uso gratuito e também oferece acceso a recursos avançados com uma assinatura paga. Não existe uma "versão gratuita do aplicativo CamScanner".

Desde o seu lançamento em 2011, o CamScanner cresceu e se tornou a ferramenta mais popular para digitalização de documentos. Agora é usado em mais de 200 países e regiões. Na CamScanner, levamos a segurança muito a sério e sempre trabalhamos para proteger os usuários e o aplicativo de software malicioso. Para garantir a segurança de seus dados, recomendamos aos usuários que verifiquem o logotipo e o nome do aplicativo (CamScanner) antes de baixá-lo.

A equipe CamScanner se dedica a fornecer um aplicativo que garante que os dispositivos dos usuários permaneçam seguros e protegidos. Para apoiar os jovens alunos em todo o mundo, também começamos a oferecer aos alunos e educadores acesso aos recursos avançados gratuitamente. Confira nosso blog para saber como se inscrever. Por fim, pedimos aos usuários que corrijam qualquer informação incorreta que encontrarem, pois tais imprecisões danificam a imagem do CamScanner.

Contato:

Kelly Brown

kelly@ispiderpr.com