Cartas de Einstein à venda durante o Centenário da Teoria da Relatividade

Winner’s Auctions fará um leilão das cartas de Einstein no dia 24 de julho de 2019

LAS VEGAS, July 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Winner’s Auctions Ltd., uma casa de leilões internacional especializada em manuscritos, documentos históricos, mapas raros, moedas e muito mais, realizará um leilão no dia 24 de julho de 2019 das cartas escritas por Albert Einstein em inglês, além de outros itens raros e históricos.

Atualmente de propriedade privada nos Estados Unidos, a coleção de cartas de Einstein de Mecânica Quântica; Teoria da Grande Unificação; Lei e Equação de Campo Gravitacional; microestruturas e singularidades; comentários sobre o clima político americano da década de 1950, e sua Teoria da Relatividade. Começando com o Lote 9, os itens disponíveis no leilão podem ser vistos aqui: Leilão no.115.

O Norte do Brasil comemorou a confirmação do Centenário da Teoria da Relatividade de Einstein no início deste ano e há poucos dias, o que Einstein indicou até à sua morte ser a “ação fantasmagórica à distância” do Emaranhamento Quântico de ligação de partículas, foi fotografado e publicado em uma nova pesquisa. Winner's Auctions é conhecido por vender cartas de Albert Einstein, principalmente por vender a “Teoria da Felicidade” por 1,3 milhões de dólares em outubro de 2017.

Para participar do leilão, contate office@winners-auctions.com, ligue para +972-2-538-5670 ou registre-se online aqui.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd2c0acf-7b09-4f48-9acf-4e0473344683