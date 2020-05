SEUL, Coreia do Sul, 13 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A empresa líder na publicação de conteúdos para jogos e entretenimento na América Latina, FHL Games, anunciou que está lançando um serviço de autenticação de usuário e pagamento digital baseado em tecnologia blockchain, 'KAYBO KEEPIN', na Google Play Store.

A FHL Games Co. LTD, criada em 2008, opera o serviço de publicação de conteúdo de jogos e entretenimento, no site KAYBO.COM, que é apreciado por mais de 20 milhões de usuários em 25 países da região da América Latina, incluindo México, Brasil e. A FHL Games publica e distribui jogos globais populares, como Point Blank, Special Force, Gunz, MU e PINs do jogo PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) para. A empresa em 2020 também adiquiriu o direito de publicar Game of Thrones, um jogo criado com base na popular série de TV da HBO e League of Angels 3.

Por meio do KAYBO KEEPIN, a FHL Games fornece gerenciamento de acesso ao usuário de forma segura e conveniente e serviço de pagamento digital para seus usuários do KAYBO.COM. Os recursos de gerenciamento de acesso à identidade da KAYBO KEEPIN incluem sistema de autenticação de dois fatores, registro simples de serviço e login sem senha. Além disso, ele suporta a compra, o envio e a troca de K-coin, a moeda de jogo usada no Kaybo.com, integrada a 120 canais de pagamento locais e criptomoedas baseadas no ERC20, como Ethereum (ETH), Latam Cash (LMCH) e Metadum Token. (META). Agora, os 20 milhões de usuários do KAYBO.COM podem gerenciar com segurança e conveniência suas contas e ativos de jogos em seus telefones celulares.

A principal tecnologia de blockchain que a KAYBO KEEPIN usa é a 'Identidade Descentralizada (DID)', conhecida pela fundação do sistema de identidade auto-soberana (SSI), que visa fornecer poder e responsabilidade para compartilhar acesso e controle de informações pessoais nas mãos do indivíduo. Os usuários do KAYBO KEEPIN poderão ter total propriedade e controle seguro de suas informações pessoais em seu próprio dispositivo móvel vinculado à sua própria assinatura biométrica ou códigos PIN. O KAYBO KEEPIN DID é construído na plataforma pública de blockchain, chamada Metadium, que foi co-desenvolvida entre as tecnologias da Coinplug e Metadium em 2018.

Para o desenvolvimento do serviço, a FHL Games firmou parceria com a principal desenvolvedora de tecnologia blockchain da Coréia do Sul, a Coinplug, uma das mais antigas e influentes empresas de tecnologia blockchain da Coréia do Sul. Fundada por ex-engenheiros da Cisco Systems, a Coinplug é a empresa com mais patentes de blockchain do mundo, reconhecida em outubro de 2019 pela Harrity &Harrity, uma empresa de patentes líder no Estados Unidos. Em termos de pedidos de patentes, estamos entre as 10 principais empresas do mundo. A Coinplug está administrando diversos negócios e projetos de blockchain nacional e internacionalmente, com organizações como a cidade de Busan, serviços postais nacionais da Coréia, Agência de Segurança na Internet da Coréia, Hyundai Card e SK Telecom.

"A tecnologia blockchain e as criptomoedas têm um grande potencial para desempenhar um papel muito importante para impulsionar a inovação de serviços financeiros subdesenvolvidos na América Latina." disse Chul Jeong, CEO da FHL Games, "E, especialmente para a indústria de jogos, onde ID virtual, pagamento digital e negociação de ativos foram adotados em grande escala, a tecnologia blockchain pode ser rapidamente aceita pelos usuários e ajudar a criar um ecossistema mais saudável e seguro."

