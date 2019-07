Casa da Moeda Real Canadense emite nova moeda de prata para o 100o aniversário da celebração Victory Stampede de Calgary

CALGARY, Alberta

, 5 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Cem anos depois que os habitantes dedecidiram dedicar o maior espetáculo ao ar livre da terra aos soldados canadenses que voltavam da Primeira Guerra Mundial, a Casa da Moeda emitiu uma nova moeda de prata comemorativa da histórica celebração Victory Stampede (Estampido da Vitória) de 1919. A moeda foi apresentada ontem à noite na exposição militar no Stampede Park, que exibe e homenageia as Forças Armadas do Canadá.

"O Calgary Stampede é uma celebração inesquecível do espírito pioneiro dee da próspera cultura do oeste", disse a presidente e presidente-executiva da Casa da Moeda Real Canadense,. "Como este ano marca o 100o aniversário da Victory Stampede, essa moeda também é uma grande maneira de relembrar os soldados que defenderam nossas liberdades e nossos valores na Primeira Guerra Mundial".

"A Victory Stampede de 1919 ofereceu um lugar a todos para se reunir e celebrar após a Grande Guerra. Cem anos mais tarde continuamos a ser um lugar de reunião para nossa comunidade", disse o presidente e presidente do Conselho do Calgary Stampede, Dana Peers. "Temos muito orgulho de nossa história e reconhecê-la com uma moeda comemorativa é muito especial".

O design da artista Michelle Grant de Calgary no reverso dessa moeda de prata 99,99% pura captura a emoção da competição de laço, que era um dos muitos eventos do rodeio no programa da Victory Stampede. Os 57.000 espectadores que compareceram na última semana de agosto de 1919 foram entretidos por cowboys e cowgirls que exibiram suas habilidades na montaria em cavalos xucros, exibição de laço (fancy roping), montaria com acrobacias (trick riding), corridas de revezamento e muito mais. Aproveitando o sucesso desse evento histórico, o Calgary Stampede se tornou uma tradição anual.

No primeiro plano dessa cena clássica do Stampede, um cowboy seletivamente folheado a ouro, montado em seu cavalo a galope, segura firmemente as rédeas em uma mão, enquanto a outra gira um laço de couro cru trançado, tradicionalmente usado para laçar gado. O aro da moeda, por sua vez, imita o padrão entrelaçado do laço. Em segundo plano, espectadores assistem o espetáculo nas arquibancadas originais.

"O exército canadense é, mais uma vez, devidamente homenageado por suas parcerias com o Calgary Stampede e com a Casa da Moeda Real Canadense", disse o general-de-brigada Stephen Lacroix, comandante de 3a Divisão Canadense/Força Tarefa Conjunta do Oeste e marechal honorário da Parada de Stampede. "Recebemos humildemente o apoio de todos os canadenses, de costa a costa, e estamos ansiosos para comemorar o 100o aniversário do Calgary Stampede, em estilo realmente de Alberta, como o Exército do Oeste".

A moeda de prata fina de $ 20 de 2019 – Victory Stampede tem uma cunhagem limitada de 6.500 unidades, com o preço de varejo de $ 119,95. De 5 a 7 de julho, a Casa da Moeda Real Canadense vai vender essa moeda, junto com muitas outras moedas excepcionais para coleção no BMO Marketplace, no coração do Stampede Park.

A Casa da Moeda também vai retornar a Calgary para a convenção da Associação Numismática Real Canadense de 2019, de 18 a 20 de julho de 2019, quando a moeda Victory Stampede e outras moedas finas de coleção serão expostas e vendidas. Haverá também uma exibição de inovações estimulantes do laboratório de pesquisa e desenvolvimento da Casa da Moeda, bem como trocas de moedas, em que os visitantes podem adquirir as novas moedas em circulação Equality (Igualdade) e do 75º aniversário do Dia D. Para obter mais informações, visite https://www.rcna.ca/2019/program.php.

A moeda Victory Stampede também pode ser comprada na Casa da Moeda pelos telefones 1-800-267-1871 no Canadá e 1-800-268-6468 nos EUA ou, ainda, pela Internet em www.mint.ca. A moeda também está disponível nas butiques da Casa da Moeda Real Canadense em Ottawa e Winnipeg, bem como na rede global de revendas e distribuidoras da Casa da Moeda, incluindo pontos de vendas participantes no Correio do Canadá.

Sobre a Casa da Moeda Real Canadense

A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) é a corporação da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação no Canadá. A Casa da Moeda é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, oferecendo uma grande variedade de produtos de cunhagem especializada, de alta qualidade, e de serviços relacionados, em escala internacional. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, visite www.mint.ca.

