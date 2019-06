Casa da Moeda Real Canadense lança tributo inovador ao Canadá, em tempo para as celebrações anuais de 1o julho

OTTAWA

, 25 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Conforme a nação se prepara para o 1º de julho, a Casa da Moeda Real Canadense continua a encontrar novas maneiras de celebrar o Canadá com moedas originais e inovadoras. As criações incluem a moeda de prata fina dede 2019 – a Textura do Canadá (). A artistacriou a primeira bandeira canadense colorida e ondulante, tremulando realisticamente sobre pontos de referência nacionais, tais como ado Parliament Hill e o farol da Costa Leste. Compartilhando sua visão única sobre nossa nação, a artistacriou uma colagem de ilustrações típicas de livros de histórias da fauna canadense, evocando as fronteiras de nossas províncias e territórios, na moeda de prata fina dede 2019 – o Cenário Canadense (), que tem formato semelhante ao mapa do Canadá. Essas duas moedas e muitas outras excelentes para coleção estão disponíveis a partir de hoje.

$ 15

$15

$ 200

$200

Frances Ferdinand

Madagascar

A oferta patriota continua com a moeda de prata fina dede 2019 – Folha de Bordo de Ouro (), um tributo de Trevor-Tennant a nossas icônicas folhas de bordo, que é seletivamente folheada a ouro e esculpida em um relevo em 3D, circundada por um ramo de folhas de bordo, evocando osdo reverso das primeiras moedas canadenses em circulação. A moeda de ouro puro dede 2019 – Celebrando a Diversidade no Canadá: Luz e Prosperidade () é uma criação impressionante da artista, com um rubi genuíno de, em torno do qual um arranjo inspirado em mandala de símbolos interculturais é meticulosamente entalhado.

Uma história menos conhecida do know-how e da inventividade canadenses está por trás de uma das maiores realizações da história humana, celebrada com um par de moedas convexas de ouro e prata, comemorando o 50º aniversário do pouso da Apollo 11 na lua. Criada pelo artista Tony Bianco, ela exibe o módulo lunar que transportou os primeiros astronautas para a superfície da lua, em julho de 1969. O mecanismo de aterrisagem do módulo, fabricado pela empresa Héroux-Devtek de Québec, foi um passo gigante para o setor aeroespacial em desenvolvimento do Canadá. Circundando a circunferência da moeda estão as palavras do ex-primeiro-ministro canadense Pierre Elliott Trudeau que, junto com outros líderes de sua era, enviou uma mensagem de sucesso à missão da Apollo 11.

Outras moedas de coleção disponibilizadas neste mês incluem:

Moeda de prata fina de $ 20 de 2019 – Viola Desmond , vendida em um conjunto que traz a cédula comemorativa de $ 10 do Banco do Canadá;

de 2019 – , vendida em um conjunto que traz a cédula comemorativa de do Banco do Canadá; Moeda de prata fina de $ 25 de 2019 – Bandeira Canadense Pessoal de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II ( Her Majesty Queen Elizabeth II's Personal Canadian Flag ), uma moeda retangular que traz a bandeira em cor arrojada, envolta por símbolos heráldicos, em uma criação de Cathy Bursey-Sabourin .

de 2019 – Bandeira Canadense Pessoal de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II ( ), uma moeda retangular que traz a bandeira em cor arrojada, envolta por símbolos heráldicos, em uma criação de . Moeda de prata fina de $ 20 de 2019 – Série Fotos de Peter McKinnon : Monte Rundle ( Peter McKinnon Photo Series: Mount Rundle ), celebrando um marco icônico das Montanhas Rochosas Canadenses, em 2 onças de prata pura;

de 2019 – Série Fotos de : ( ), celebrando um marco icônico das Montanhas Rochosas Canadenses, em 2 onças de prata pura; Piedfort de prata fina de $ 1 de 2019 – Patrimônio da Casa da Moeda Real Canadense: O Matthew ( Heritage of the Royal Canadian Mint: The Matthew );

de prata fina de de 2019 – Patrimônio da Casa da Moeda Real Canadense: O Matthew ( ); Série grandes moedas de prata fina de 5 onças seletivamente folheadas a ouro de 2019: moeda de 2 dólares;

Moeda de prata fina de $ 125 de 2019 – Predadores Primitivos: o Urso-cinzento ( Primal Predators: The Grizzly ), obra prima de meio quilo, criada pelo artista Pierre Leduc ;

de 2019 – Predadores Primitivos: o Urso-cinzento ( ), obra prima de meio quilo, criada pelo artista ; Moeda da prata fina de $30 de 2019 – Pássaros Majestosos em Movimento: Ganso Canadense ( Majestic Birds in Motion: Canada Geese ), também criada por Pierre Leduc ;

de 2019 – Pássaros Majestosos em Movimento: Ganso Canadense ( ), também criada por ; Conjunto de 5 moedas de 2019 – Tesouros da Fauna Selvagem do Canadá ( Canada's Wildlife Treasures ), com moedas de aço folheada a níquel, desenhada por Joel Kimmel , embalada em um livreto colorido educacional, criada com os colecionadores jovens em mente;

5 moedas de 2019 – Tesouros da Fauna Selvagem do Canadá ( ), com moedas de aço folheada a níquel, desenhada por , embalada em um livreto colorido educacional, criada com os colecionadores jovens em mente; Moeda de prata fina de $ 3 de 2019 – Celebrando a Diversão e as Festividades Canadenses – Rodeio ( Celebrating Canadian Fun and Festivities – Rodeo ), criada por Steve Hepburn ; e

de 2019 – Celebrando a Diversão e as Festividades Canadenses – Rodeio ( ), criada por ; e Moeda de prata fina de $ 5 de 2019 – Série Zodíaco: Leão (Zodiac Series: Leo), criada por Jori Van Der Linde .

Cunhagens, preços e informações completas de procedência de cada produto podem ser encontrados na aba "Shop" do www.mint.ca . Imagens das moedas podem ser vistas aqui

Pedidos de todos esses produtos podem ser feitos diretamente à Casa da Moeda, pelos telefones 1-800-267-1871 no Canadá e 1-800-268-6468 nos EUA ou pelo website da Casa da Moeda. As moedas também estão disponíveis nas butiques da Casa da Moeda Real Canadense em Ottawa e Winnipeg, bem como em nossa rede global de revendas e distribuidoras, incluindo pontos de vendas participantes no Correio do Canadá.

Sobre a Casa da Moeda Real Canadense

A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) é a corporação da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação no Canadá. A Casa da Moeda é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, oferecendo uma grande variedade de produtos de cunhagem especializada, de alta qualidade, e de serviços relacionados, em escala internacional. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, visite www.mint.ca. Siga a Casa da Moeda no Twitter, Facebook e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/928690/Royal_Canadian_Mint_The_Royal_Canadian_Mint_Releases_Innovative.jpg

