Casas da Moeda dos Estados Unidos e do Canadá se unem para lançar o conjunto Orgulho de Duas Nações

, Ontário, 25 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Para celebrar o histórico excepcional de convivência pacífica com os Estados Unidos, a Casa da Moeda Real canadense tem o prazer de anunciar o lançamento do conjunto de moedas Orgulho de Duas Nações, com edição limitada, criado em parceria com a Casa da Moeda dos Estados Unidos. O conjunto, com versões numismáticas de famosas moedas comemorativas do Canadá e dos Estados Unidos, estará disponível ao público em 3 de julho de 2019.

Marie Lemay

"A folha de bordo e a águia são símbolos de orgulho das nações vizinhas, que cresceram e prosperaram juntas por mais de 150 anos", disse, presidente e CEO da Casa da Moeda Real do Canadá. "Estamos orgulhos de que estes mesmos emblemas, encontrados nas moedas de prata comemorativas da Folha de Bordo e da Águia, agora estão juntos em um conjunto de moedas inspirador que celebra o vínculo especial entre os dois países."

O conjunto traz uma versão numismática especial de uma moeda de prata da folha de bordo, com modificações no acabamento e no desenho do reverse, além de uma moeda de prata com a águia da Casa da Moeda americana, de 1 oz., com acabamento modificado no reverso. Os dois acabamentos são inéditos para estas moedas.

O reverso da moeda de prata da folha de bordo traz o desenho clássico de Walter Ott, criado em 1979. Este ícone da família de moedas comemorativas da folha de bordo da Casa da Moeda encontra-se sobre um fundo de linhas radiais, contornada por uma estampa de folhas de bordo e estrelas. A mesma estampa circunda a efígie da Rainha Elizabeth II de Susanna Blunt, no anverso.

O anverso (face) da moeda de prata da águia, de 1 oz., traz a imagem de todo o cumprimento da Estátua da Liberdade por Adolph A. Weinman, rodeada de bandeiras americanas, com a mão direita estendida e, na direita, ramos de louro e carvalho. O verso da moeda (coroa), tem uma águia heráldica com o escudo, segurando um ramo de oliveira na garra direita e, na esquerda, flechas.

Estas incríveis moedas numismáticas são embaladas em estojo especial com abertura superior, com impressão dos logotipos das Casas da Moeda do Canadá e dos Estados Unidos. No interior, um certificado que traz gravadas imagens das bandeiras dos dois países, que proporcionam um toque de cor atraente.

As imagens do conjunto Orgulho de Duas Nações podem ser vistas aqui.

O limite de tiragem é de 10 mil unidades e o preço de comercialização é de $189,95. O produto pode ser pedido diretamente na Casa da Moeda, pelo número 1-800-267-1871, no Canadá, pelo 1-800-268-6468, nos EUA, ou pelo site da Casa da Moeda a partir de 3 de julho de 2019. O conjunto também estará disponível nas lojas da Casa da Moeda em Ottawa e Winnipeg, bem como por meio de nossa rede mundial de representantes e distribuidores, inclusive os postos participantes do Canada Post.

Sobre a Casa da Moeda Real Canadense

A Casa da Moeda Real Canadense é o órgão da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação. A casa da Moeda é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis de todo o mundo e oferece um leque amplo de produtos especializados para cunhagem de alta qualidade, além dos serviços correlatos em escala internacional. Para mais informações sobre a Casa da Moeda, produtos e serviços, acesse www.mint.ca. Siga-nos no Twitter, Facebook e Instagram.

Sobre a Casa da Moeda dos Estados Unidos

O Congresso fundou a Casa da Moeda em 1792, a qual se tornou parte do Departamento do Tesouro em 1873. Como o único fabricante da cunhagem de valor legal, a Casa da Moeda é responsável pela produção da moeda circulante para a condução dos negócios e comércio em toda a Nação. A Casa da Moeda também fabrica produtos numismáticos, entre eles: moedas comemorativas, circulantes e não circulantes; medalhas de ouro do Congresso, medalhas de prata e de bronze e moedas comemorativas de prata e de ouro. Os programas numismáticos são autossustentados e não representam encargos para os contribuintes.

Alex Reeves, gerente sênior de Relações Públicas Tel: (613) 884-6370, reeves@mint.ca

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/928478/Royal_Canadian_Mint_The_Royal_Canadian_Mint_and_United_States_Mi.jpg

