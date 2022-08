Casio lança EDIFICE com a mesma tinta original usada no emblema vermelho da Honda

Modelo de colaboração com a Honda Racing

TÓQUIO, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento do EQB-2000HR, o mais recente modelo em colaboração com a Honda Racing na linha EDIFICE de relógios com base no conceito da marca "Velocidade e Inteligência". A mesma tinta autêntica usada no emblema vermelho que aparece nos carros da Honda Racing é usada no mostrador do relógio.

Tomando como modelo base o EQB-2000, com o design da caixa inspirado nos braços de suspensão dos carros de corrida, o novo EQB-2000HR é um cronógrafo de alto desempenho e alimentado por energia solar com recursos de conexão móvel em um esquema de cores que apresenta a impressionante tonalidade que a Honda usou em seu icônico emblema vermelho.

Com raízes no design do RA271 — um carro de corrida Honda que foi o primeiro de um fabricante de automóvel japonês em uma corrida de F1™ em 1964 — o emblema vermelho da Honda é um símbolo do espírito de corrida da empresa que aparece exclusivamente em seus carros velozes Type R, entre os carros disponíveis comercialmente. A mesma tinta original usada neste emblema vermelho é empregada para colorir o X no centro do mostrador do relógio, fazendo com que ele pareça um ícone simbólico para obter um design de relógio marcante e poderoso.

Além disso, o logotipo da Honda Racing Corporation "HRC", que foi atualizado recentemente este ano, está posicionado às 3h do mostrador, e um logotipo que celebra o 60º aniversário da criação do circuito de Suzuka em 1962 pela Honda está gravado no verso da caixa.

A pulseira é feita de Alcantara, um material 100% produzido na Itália com excelente durabilidade e respirabilidade, bem como uma sensação de conforto, que também é usado nos interiores de veículos Honda Type R. Esses e outros recursos especiais de design expressam a paixão pela corrida que é inerente à visão de mundo da Honda.

Mais informações: https://www.casio.com/intl/news/2022/0825-eqb-2000hr/

Alcantara é uma marca comercial da Alcantara S.p.A.

