Casio lança a EDIFICE Honda Racing Limited Edition inspirada na lendária motocicleta Honda RC162

TÓQUIO, 24 de março de 2021 /PRNewswire/-- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento do EQS-930HR, o quinto modelo de colaboração com a Honda Racing na linha EDIFICE de cronógrafos de metal de alto desempenho com base no conceito da marca, "Velocidade e Inteligência."

Honda Racing refere-se às atividades de esportes motorizados que a Honda Motor Co., Ltd. desenvolve em todo o mundo. A colaboração entre a Honda Racing e a EDIFICE, ambas originárias do Japão, evoluiu desde 2018 de uma dedicação compartilhada para o aproveitamento de recursos de alta tecnologia em suas buscas globais.

O ano de 2021 marca o 60º aniversário da vitória da Honda em 1961, na segunda rodada do Grande Prêmio de 250cc da Alemanha Ocidental, onde Kunimitsu Takahashi se tornou o primeiro piloto japonês a vencer um campeonato mundial de motociclismo. Projetado para evocar a clássica motocicleta Honda RC162 que levou Takahashi à vitória, o EQS-930HR faz uma homenagem a este feito histórico. A moldura e o mostrador do relógio apresentam um processamento especial para evocar a carenagem de alumínio martelado da motocicleta. O mostrador preto é acentuado com o vermelho inspirado no tanque de combustível da RC162 e prata, a cor do corpo da moto, e é estampado com o motivo da linha amarela marcante e o logotipo da Honda como apareceu em 1961. A pulseira de couro legítimo lembra o traje de corrida para evocar a cena da corrida lendária.

Este novo relógio é baseado no EQS-930, com sua inovadora forma nítida e esportiva. Como o EQS-930, ele emprega células solares de dispersão de sombras inovadoras da Casio sob os mostradores embutidos para garantir que a menor quantidade de luz que passa pelo mostrador com design ainda seja suficiente para alimentar o relógio para uma operação estável e grande eficiência.

RC162: https://www.honda.co.jp/sou50/Hworld/Hall/2rrace/260.html site oficial da EDIFICE: https://www.edifice-watches.com/

A Honda Racing é marca registrada da Honda Motor Co., Ltd.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1472689/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1472688/image2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1472687/image3.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD