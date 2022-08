Casio lança G-SHOCK com construção integrada de bisel e pulseira

TÓQUIO

22 de agosto de 2022

/PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento da mais recente linha de relógios G-SHOCK resistentes a impactos - quatro modelos GA-B001 e GA-B001G com um nova construção integrada de bisel e pulseira.

Com o GA-B001 e o GA-B001G, a Casio aporta engenhosidade à estrutura externa para alcançar uma construção integrada de bisel e pulseira em um relógio resistente a impactos. Esses são os primeiros relógios G-SHOCK a apresentar esta estrutura inovadora, que compreende dois componentes separados que se conectam nas posições de 9 e 3 horas. A construção moldada segue as linhas do pulso, minimizando o espaço entre o pulso e o relógio para um ajuste aprimorado.

O design desses novos relógios evoca uma porta de acesso para os mundos de realidade virtual. Apresentando um mostrador de design geométrico e ponteiros redondos, esses relógios são um estudo de design do futuro.

Com relação às cores, os modelos GA-B001 apresentam a cor preta da marca G-SHOCK e um novo tom de vermelho, e os modelos GA-B001G utilizam a impressão colorida gravada em materiais translúcidos para o bisel e a pulseira.

Estes relógios são equipados com recursos Mobile Link para pareamento com um smartphone via Bluetooth®. Quando utilizado com o aplicativo dedicado CASIO WATCHES, o relógio ajusta a hora automaticamente. Além disso, a função de informações do aplicativo envia notificações no relógio quando o aplicativo recebe atualizações sobre novos produtos e outras informações.

A marca e o logotipo Bluetooth®são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso dessas marcas pela Casio Computer Co., Ltd. está sob licença.

Mais informações: https://www.casio.com/intl/news/2022/0823-ga-b001/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1877368/GA_B001_GA_B001G.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD