Casio lança G-SHOCK com personagens sucessores do Master of G

Personagens exclusivos são trazidos de volta em design camuflado

TÓQUIO, 15 de junho de 2022/PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje a mais recente adição a sua linha G-SHOCK de relógios resistentes a impacto. O DW-5600GU-7 apresenta antigos personagens de modelos Master of G desenvolvidos para usos em terra, no mar e no ar, todos combinados em um único relógio.

O mostrador e a pulseira do DW-5600GU-7 estão inteiramente cobertos por um design camuflado com personagens icônicos que, antigamente, eram gravados na traseira do estojo dos relógios Master of G. De todos os relógios G-SHOCK, os da linha Master of G conquistaram os aventureiros que buscam desafiar os limites da resistência. Essa adição mais recente traz de volta 18 personagens da linha, como o icônico sapo da série FROGMAN, a toupeira da série MUDMAN e o gato selvagem da RANGEMAN. A pulseira e o bisel foram especialmente projetados para apresentar as características de cada personagem, facilitando seu reconhecimento em meio à camuflagem.

Esses personagens altamente individuais são dispostos em um design camuflado com um esquema básico de cores em preto e branco, o que lhe confere um design elegante e arrojado.

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1838136/1.jpg



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1838137/2.jpg



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1838138/3.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO. LTD