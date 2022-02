TÓQUIO

23 de fevereiro de 2022

/PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje a mais recente adição a sua linha G-SHOCK de relógios resistentes a impacto. Com base no GMW-B5000, a versão original toda em metal do primeiro G-SHOCK, o novo GMW-B5000MB conta com uma série de acabamentos detalhados, que se unem em um design preto sofisticado.

O GMW-B5000MB reúne componentes individuais tratados com acabamentos que utilizam a técnica de honing* e vários polimentos em um relógio de alta qualidade e resistente a impacto, com um lindo visual diferenciado que realça ao máximo a textura e o toque aprimorados.

A técnica de honing é aplicada a toda a parte externa do relógio, que é tratada com revestimento de íons pretos, resultando em um preto fosco sofisticado, e outros tipos de acabamento são aplicados em detalhes individuais. O acabamento fino nas áreas salientes ao lado do bisel e as laterais da pulseira têm uma textura metálica, com brilho temperado. O acabamento espelhado, em contraste, confere brilho reluzente à superfície dos parafusos, botões e outros detalhes.

Com esse modelo mais recente, a Casio acrescenta um novo processo de acabamento também. Após o revestimento inicial de íons pretos, a superfície superior do bisel é polida novamente com um acabamento fino para deixar exposta a maior parte do aço inoxidável por baixo, com seu brilho prateado. A integração elegante e perfeita entre o tom prateado do aço inoxidável do bisel e o preto fosco da caixa, complementada por vários acabamentos complexos, resulta em um design de qualidade e com ricos detalhes, que conferem um visual único e sofisticado.

* Uma técnica de acabamento de superfície que envolve polir uma superfície pulverizando-a com substâncias abrasivas finas

A funcionalidade do GMW-B5000MB é tão boa quanto seu design. O relógio vem tanto com conectividade padrão de recepção de ondas de rádio e conectividade para smartphones, o que permite ao proprietário utilizar o aplicativo G-SHOCK Connected para manter o controle do tempo com precisão e gerenciar facilmente alarmes, hora mundial e outras configurações. O relógio também pode utilizar as funções de lembretes úteis e localizador de celular quando emparelhado com o aplicativo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1750287/1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1750288/2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1750289/3.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO. LTD