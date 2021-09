Casio lança MT-G com design externo totalmente novo e bisel de carbono multicamadas

TOKYO

/PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje a mais recente adição à linha G-SHOCK de relógios resistentes a impacto. Os novos relógios MTG-B2000YBD e MTG-B2000XD fazem parte da linha de relógios MT-G cuja construção aproveita ao máximo as propriedades tanto do metal quanto da resina, além de ostentar um bisel feito de carbono multicamadas.

, 14 de setembro de 2021

Os relógios MTG-B2000YBD e MTG-B2000XD têm como base o modelo MTG-B2000 do qual a estrutura Dual Core Guard agrega não só mais resistência como também destaca as características interessantes dos materiais. Os novos relógios contam com um bisel cuja estrutura foi recentemente desenvolvida e a parte superior é feita de materiais derivados do carbono, criando não apenas um belo design externo, como também uma redução do peso.

O MTG-B2000YBD tem uma estrutura lateral do bisel formada por camadas de várias folhas de carbono e fibra de vidro. A nova estrutura do bisel é 77% mais leve do que a de aço inoxidável usada no MTG-B2000. A película de carbono da camada superior é enrolada ao redor das laterais, e os encaixes são envolvidos com nanotubos de carbono para aumentar a durabilidade. Uma coroa poligonal complementa o design do bisel. As camadas de fibra de vidro em vermelho G-SHOCK dão um toque elegante em torno das laterais da caixa, com indicadores vermelhos acentuando o mostrador do relógio.

A parte superior do bisel do MTG-B2000XD tem um formato complexo criado com o uso de processos avançados de pressão e corte do material de carbono multicamadas. A vista lateral do bisel revela camadas de fibra de vidro em uma tonalidade verde totalmente nova, o que dá ao relógio um visual esportivo e refinado.

Ambos os novos relógios trazem uma pulseira composta por camadas feitas de metal e resina fina. A pulseira é ainda mais leve graças aos novos componentes de metal vazado criados com tecnologia de moldagem especializada. Isso permite que mais resina seja usada na parte de trás da pulseira, proporcionando um ajuste ainda melhor, ao mesmo tempo em que mantém o visual e o brilho do metal onde realmente importa.

O MTG-B2000YBD e o MTG-B2000XD oferecem funcionalidade completa, incluindo recepção de sinal de calibração de tempo controlada por rádio e emparelhamento com dispositivos móveis por meio do aplicativo para smartphone, bem como correção automática de tempo quando o smartphone emparelhado estiver próximo. Uma luz de LED de alto brilho possibilita a leitura do relógio no escuro para melhor conveniência.

