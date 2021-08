Casio lança novos relógios EDIFICE incorporando fibra de carbono 6K em colaboração com a Scuderia AlphaTauriEsquema de cores apresentando a cor azul marinho da equipe com detalhes em flúor

TÓQUIO, 23 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento de novos modelos da linha EDIFICE de cronógrafos de metal de alto desempenho com base no conceito da marca "Velocidade e Inteligência". Os modelos EQB-1200AT, o EFS-S580AT e EFR-571AT utilizam um mostrador feito a partir de carbono* e são o terceiro conjunto de modelos de colaboração desenvolvidos com a equipe de Fórmula 1Scuderia AlphaTauri.*Um material tecido com filamentos que consistem de 6.000 fibras de carbono.

A Scuderia AlphaTauri é uma equipe de corrida com muitos pilotos jovens e em ascensão. As tecnologias de ponta da equipe e a busca por velocidade são uma ótima combinação para o conceito da marca EDIFICE, e a Casio é parceira oficial desde 2016, quando a equipe era conhecida como Scuderia Toro Rosso.

Os novos relógios EQB-1200AT, EFS-S580AT e EFR-571AT apresentam um mostrador feito de fibra de carbono 6K, herdado da segunda colaboração com a Scuderia AlphaTauri, que foi bem recebida. Os relógios incorporam tecnologia de Fórmula 1™ com projetos de relógios que usam o mesmo tipo de fibra de carbono de alta resistência usada em asas e pisos de carros de corrida. A cor azul marinho da equipe define o tom geral, e o amarelo fluorescente - a cor das roupas usadas pelos mecânicos da equipe após as corridas - destaca os principais componentes, como anel de discagem, ponteiro dos segundos, ponteiro do indicador e botão do cronômetro, proporcionando a alta visibilidade necessária para um trabalho seguro no paddock e pit.

Todos os três modelos são resistentes à água a até 100 metros. O EQB-1200AT e o EFS-S580AT apresentam um mostrador de cristal de safira de alta resistência, oferecendo tranquilidade mesmo nas condições de corrida mais exaustivas. O EQB-1200AT também está equipado com funções de Link Móvel que se ajustam automaticamente ao tempo correto quando emparelhados com um smartphone usando o aplicativo dedicado, proporcionando o tempo necessário pelo pessoal da equipe que agenda seus dias de forma minuciosa. O aplicativo apresenta cerca de 300 cidades para a seleção de hora mundial com facilidade — ideal para uma equipe que viaja pelo mundo.

Mais informações: https://www.casio-intl.com/asia/en/news/2021/0824_eqb-1200at/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1596892/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1596891/EQB_1200AT_EFS_S580AT_EFR_571AT.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD