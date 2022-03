Casio lança o primeiro MR-G com o design icônico do G-SHOCK original

Diversos componentes com acabamentos primorosos e excelente polimento artesanal

TÓQUIO, 1 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento de uma nova adição à serie MR-G, a linha principal da marca G-SHOCK de relógios resistentes a choques. O novo MRG-B5000 é o primeiro relógio MR-G a apresentar o design icônico do primeiro G-SHOCK.

Com uma homenagem ao design do DW-5000C, o primeiro G-SHOCK lançado em 1983, o MRG-B5000 traz agora um brilho intenso e uma respeitável distinção ao relógio resistente a choques, empregando metais de ponta com acabamento de excelente polimento artesanal.

Para aplicar acabamentos polidos sofisticados até mesmo às menores bordas do complexo formato do bisel, que é feito de 25 componentes diferentes, a Casio desenvolveu a nova estrutura Multi-Guard. A nova estrutura incorpora peças de absorção de choque no bisel de múltiplos componentes para garantir excelente resistência a impactos, ao mesmo tempo em que permite que os acabamentos polidos sejam aplicados em cada componente individual, até nos pontos mais desafiadores, para uma finalização surpreendentemente bonita. A pulseira também emprega uma estrutura especial, com pinos separados embutidos em orifícios redondos em cada elo do metal, para permitir uma polimento detalhado e um acabamento igualmente belo na pulseira.

A excelente qualidade do polimento realmente aparece nos materiais de vanguarda, fabricados no Japão, usados para o MRG-B5000. Para a superfície superior do bisel, é usado o COBARION, que tem uma dureza cerca de quatro vezes superior à do titânio puro e um brilho comparável ao da platina. A pulseira é feita com DAT55G, uma liga de titânio que é cerca de três vezes mais rígida do que o titânio puro e altamente trabalhável, tornando-a resistente a arranhões e garantindo um acabamento espelhado bonito e duradouro.

Materiais meticulosamente selecionados e com polimento magistralmente trabalhado se unem para criar um relógio digno desse design original, mas com a qualidade da marca registrada da linha MR-G, que está no topo da família diversificada de relógios G-SHOCK.

Quando se trata de função, o MRG-B5000 apresenta calibração controlada por rádio e conectividade a smartphones. O relógio se conecta ao aplicativo dedicado CASIO WATCHES para smartphone para se ajustar automaticamente ao horário correto. Ele também vem equipado com um sistema de carregamento solar e luz de LED de alto brilho para maior conveniência.

Assim como com outros relógios MR-G, o MRG-B5000 é fabricado na linha de produção premium de ponta da Yamagata Casio, a "fábrica mãe" da produção de relógios Casio.

* COBARION é uma marca comercial de uma liga de cobalto-cromo fabricada exclusivamente pela Eiwa Corporation.

* DAT é uma marca registrada da Daido Steel Co., Ltd. no Japão.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756712/MRG_B5000B.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756713/MRG_B5000B__MRG_B5000D.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756714/Multi_Guard_Structure_comprising_25_bezel_components.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO. LTD